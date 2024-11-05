Как делать витаминные капельницы, чтобы не загубить здоровье, объяснил врач Лопатин

Первое, что мы думаем, когда чувствуем недомогание, слабость, упадок сил и настроения, что нужно пропить витамины, а лучше — прокапать, чтобы уж наверняка помогло. В чем плюсы и минусы таких капельниц?Инфузионная терапия — один из популярных трендов современной медицины. В ее основе — внутривенное введение активных компонентов с помощью капельниц. Составы для инфузий включают витаминные комплексы, антиоксиданты, препараты для поддержки как организма в целом, так и его отдельных систем.Кому будет полезна инфузионная терапия и что важно учесть тем, кто хочет делать витаминные капельницы? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Сергей Лопатин — врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Зачем нужны витаминные капельницыОсновным показанием к инфузионной терапии является дефицит витаминов и микроэлементов. Недостаток полезных веществ негативно сказывается на работе всего организма, снижает иммунитет и когнитивные функции, отражается на внешности человека.К признакам дефицита витаминов относятся частые простуды, судороги в мышцах, нарушения сердечного ритма. Важно обращать внимание на изменения со стороны нервной системы. Среди них — частая смена настроения, приступы раздражительности, апатия, усталость, проблемы с концентрацией.Внутривенное введение способствует лучшему усвоению витаминов. Когда мы получаем витамины с пищей, с помощью БАДов или лекарственных препаратов, часть компонентов теряется при прохождении желудочно-кишечного тракта. Капельница же поставляет витамины непосредственно в кровоток, благодаря чему сохраняется максимум полезных свойств. Второе отличие — это скорость усвоения витаминов. Инъекции отличаются более быстрым воздействием. Опять-таки за счет попадания напрямую в кровь.Инфузионная терапия — достаточно универсальная методика, которая полезна в решении самых разных проблем со здоровьем. Составы капельниц адаптируются под потребности конкретного пациента.Например, есть препараты для поддержки печени и детоксикации организма. Они помогают снизить негативный эффект от вредных привычек — переедания, злоупотребления алкоголем. Отдельные растворы предназначены для улучшения мозгового кровообращения и будут полезны как элемент профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме того, капельницы не влияют на работу желудочно-кишечного тракта и не вызывают побочных эффектов вроде вздутия живота или расстройства стула, как это иногда бывает с теми же биологически активными добавками.Проверяйте, что ешьтеНезначительный дефицит витаминов, как правило, корректируют диетой или приемом пероральных препаратов. Однако процесс нередко оказывается весьма долгим, особенно с учетом ритма жизни современного человека с постоянными стрессами и едой на бегу. Есть и случаи, когда инфузионная терапия вообще оказывается единственным способом восполнить нехватку полезных элементов. Например, когда у пациента есть хронические болезни желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся нарушением всасывания витаминов и питательных веществ.Витаминные капельницы также назначают для нормализации психоэмоционального состояния: при сильном стрессе, переживаниях, тревожности. Наконец, инфузии можно задействовать на этапе восстановления после тяжелых инфекционных заболеваний или хирургических вмешательств.Самостоятельно — нельзяНазначать витаминные капельницы и контролировать процесс инфузий должен только врач. При этом перед началом курса необходимо сдать анализы — в зависимости от показаний и имеющихся симптомов.Это даст понимание, каких именно веществ не хватает организму. Капать все подряд витамины — бессмысленно и даже опасно. Врач также определяет, сколько капельниц потребуется для решения проблемы. А еще — то, в каком порядке вводить препараты. Это принципиальный момент, так как при одновременном введении разные активные вещества способны снижать или блокировать усвоение друг друга.Самолечение чревато аллергическими реакциями и передозировкой витаминов, что может негативно отразиться на печени. Особенно это касается жирорастворимых витаминов — A, D, E. Отдельные риски связаны с самой процедурой. Нарушение техники инъекции может стать причиной гематом или флебита — воспаления стенок венозных сосудов.

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