Как делать витаминные капельницы, чтобы не загубить здоровье, объяснил врач Лопатин
Инфузионная терапия — один из популярных трендов современной медицины. В ее основе — внутривенное введение активных компонентов с помощью капельниц. Составы для инфузий включают витаминные комплексы, антиоксиданты, препараты для поддержки как организма в целом, так и его отдельных систем.
Кому будет полезна инфузионная терапия и что важно учесть тем, кто хочет делать витаминные капельницы? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Сергей Лопатин — врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Зачем нужны витаминные капельницы
Основным показанием к инфузионной терапии является дефицит витаминов и микроэлементов. Недостаток полезных веществ негативно сказывается на работе всего организма, снижает иммунитет и когнитивные функции, отражается на внешности человека.
К признакам дефицита витаминов относятся частые простуды, судороги в мышцах, нарушения сердечного ритма. Важно обращать внимание на изменения со стороны нервной системы. Среди них — частая смена настроения, приступы раздражительности, апатия, усталость, проблемы с концентрацией.
Внутривенное введение способствует лучшему усвоению витаминов. Когда мы получаем витамины с пищей, с помощью БАДов или лекарственных препаратов, часть компонентов теряется при прохождении желудочно-кишечного тракта. Капельница же поставляет витамины непосредственно в кровоток, благодаря чему сохраняется максимум полезных свойств. Второе отличие — это скорость усвоения витаминов. Инъекции отличаются более быстрым воздействием. Опять-таки за счет попадания напрямую в кровь.
Инфузионная терапия — достаточно универсальная методика, которая полезна в решении самых разных проблем со здоровьем. Составы капельниц адаптируются под потребности конкретного пациента.
Например, есть препараты для поддержки печени и детоксикации организма. Они помогают снизить негативный эффект от вредных привычек — переедания, злоупотребления алкоголем. Отдельные растворы предназначены для улучшения мозгового кровообращения и будут полезны как элемент профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, капельницы не влияют на работу желудочно-кишечного тракта и не вызывают побочных эффектов вроде вздутия живота или расстройства стула, как это иногда бывает с теми же биологически активными добавками.
Проверяйте, что ешьте
Незначительный дефицит витаминов, как правило, корректируют диетой или приемом пероральных препаратов. Однако процесс нередко оказывается весьма долгим, особенно с учетом ритма жизни современного человека с постоянными стрессами и едой на бегу. Есть и случаи, когда инфузионная терапия вообще оказывается единственным способом восполнить нехватку полезных элементов. Например, когда у пациента есть хронические болезни желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся нарушением всасывания витаминов и питательных веществ.
Витаминные капельницы также назначают для нормализации психоэмоционального состояния: при сильном стрессе, переживаниях, тревожности. Наконец, инфузии можно задействовать на этапе восстановления после тяжелых инфекционных заболеваний или хирургических вмешательств.
Самостоятельно — нельзя
Назначать витаминные капельницы и контролировать процесс инфузий должен только врач. При этом перед началом курса необходимо сдать анализы — в зависимости от показаний и имеющихся симптомов.
Это даст понимание, каких именно веществ не хватает организму. Капать все подряд витамины — бессмысленно и даже опасно. Врач также определяет, сколько капельниц потребуется для решения проблемы. А еще — то, в каком порядке вводить препараты. Это принципиальный момент, так как при одновременном введении разные активные вещества способны снижать или блокировать усвоение друг друга.
Самолечение чревато аллергическими реакциями и передозировкой витаминов, что может негативно отразиться на печени. Особенно это касается жирорастворимых витаминов — A, D, E. Отдельные риски связаны с самой процедурой. Нарушение техники инъекции может стать причиной гематом или флебита — воспаления стенок венозных сосудов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий