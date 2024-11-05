Не делайте так: лор Ким назвала 5 самых опасных способов борьбы с серными пробками

Одно из непременных правил личной гигиены — это поддержание чистоты ушей. Чтобы сохранить острый слух и не страдать от боли, слуховой проход и саму ушную раковину нужно очищать, но делать это важно правильно.Все мы знаем, что важно регулярно мыть уши, но нередко чистим их совершенно неправильно, из-за чего возникают проблемы. Как же не навредить себе? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Светлана Ким, врач-оториноларинголог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Если ухо хуже слышитСера (замазкообразный секрет, выделяемый в слуховом проходе) может образовывать скопления или серные пробки в ушах. Они могут становиться причиной дискомфорта в области наружного уха и слухового прохода либо быть причиной проблем со слухом.Но удалять серные пробки самостоятельно — рискованная процедура, которая может стать причиной серьезных осложнений, вплоть до воспаления и потери слуха. Однако многие люди чистят уши подручными средствами, которые не только не помогут, но и навредят.Пять опасных способов чистки ушейЕсть ряд способов очистки ушей, которые весьма популярны, но крайне опасны в плане последствий проведенной процедуры. Вот пять наиболее рискованных способов.1. Использовать ватные палочкиИми пользуются часто, хотя этот процесс может представлять опасность. Вводя палочку в ухо, можно протолкнуть серу в слуховой проход еще дальше, а это способно повредить барабанную перепонку. Также ватные палочки могут спровоцировать раздражение и воспаление кожи в ухе. А еще частички ваты могут остаться в ухе — это дополнительный раздражитель.2. Промывание ушей под давлениемШприцы или другие устройства для промывания ушей могут представлять опасность при неправильном использовании. Вода, как правило, нестерильна и может вызвать инфекцию, а еще повредить барабанную перепонку. Если вода попадет в среднее ухо, это может стать причиной воспаления. Также неправильная техника промывания может вызвать головокружение, шум в ушах и другие неприятные ощущения.3. Использовать острые предметыДелать это ни в коем случае нельзя. Очень рискованно использовать спички, булавки, пинцеты и т. д. Такие предметы легко могут проколоть или повредить барабанную перепонку, что чревато сильной болью, кровотечением, временной или постоянной потерей слуха. Повреждение барабанной перепонки может также привести к инфекции среднего уха. Также манипуляция может стать причиной воспаления, инфекции и других серьезных последствий. Может травмировать кожу в ухе, что очень болезненно.4. Вливать различные химические составыКрайне опасно применять агрессивные химические вещества. Не рекомендуется чистить уши, чтобы растворить пробки агрессивными средствами, такими как спирт. Можно получить раздражение и ожоги кожи в ухе, а также повредить барабанную перепонку. Химикаты могут стать причиной аллергической реакции и других побочных эффектов. Агрессивные химикаты способны вызвать сухость и зуд в ухе, что усилит дискомфорт.5. Самостоятельно использовать инструментыНельзя самостоятельно, не имея медицинского образования и навыков, использовать специальные инструменты, такие как ушные ложки или крючки. Если вы не специалист, это может быть опасно. Можно повредить ухо, включая барабанную перепонку, вызвать инфекцию или другие осложнения, а также травмировать ухо и вызвать болезненные ощущения.Запишитесь к врачуЛучше не рисковать, пытаясь самостоятельно очистить уши и удалить пробки, а обратиться к врачу-отоларингологу. Специалист безопасно и эффективно справится с серными пробками, поскольку владеет методами их безопасного удаления. Врач использует специализированные инструменты и методы, такие как промывание ушей или микроаспирацию. Манипуляции позволяют удалить серу без риска повредить уши. Профессиональная помощь не только дает гарантию безопасности, но и сводит к минимуму риск осложнений.

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