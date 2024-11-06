Неправильная поза за рулем автомобиля способна навредить здоровью спины

Водителям необходимо внимательно следить за правильным положением тела во время управления автомобилем, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. Как рассказал остеопат Дмитрий Симкин, руководитель собственной клиники, неправильная поза за рулем может стать причиной различных заболеваний.Специалист подчеркнул, что многие водители допускают серьезную ошибку, сильно отклоняя спинку кресла назад или сутулясь над рулем. Такое положение создает чрезмерную нагрузку на позвоночник, что может спровоцировать образование межпозвонковых грыж и протрузий. Кроме того, неправильная поза нарушает работу внутренних органов, затрудняет кровообращение и повышает риск развития варикоза.Для безопасного вождения остеопат рекомендует располагаться в кресле так, чтобы спина, включая лопатки, полностью прилегала к спинке. Оптимальный угол наклона спинки составляет от 95 до 120 градусов. При этом врач предостерегает от установки спинки в строго вертикальное положение, так как это приводит к перенапряжению мышц спины и сдавливанию позвоночника, что может стать причиной остеохондроза.Особое внимание следует уделить поддержке поясничного отдела. В современных автомобилях для этого предусмотрен специальный выступ на кресле. Если такой функции нет, эксперт советует использовать ортопедическую подушку или валик, которые помогут снизить нагрузку на поясницу и предотвратить формирование грыж.Высота сиденья также играет важную роль в сохранении здоровья водителя. При правильной регулировке капот должен быть хорошо виден, а голова находиться в естественном положении. Слишком низкое положение кресла вынуждает водителя постоянно вытягивать шею, что может вызвать мышечные спазмы, головные боли и головокружения из-за нарушения кровотока в шейных артериях.

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