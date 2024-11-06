Врач Дианова: сушеная хурма может стать аналогом конфет при повышенном сахаре в крови

Врач-диетолог Дианова посоветовала сушеную хурму в качестве заменителя готовых сластей – конфет и шоколада.Сушеная хурма обладает сладким вкусом и может быть отличным вариантом десерта к чаю. Есть такое лакомство можно даже при повышенном сахаре в крови – это хороший способ не употреблять конфеты и другие сладкие продукты, противопоказанные людям с таким нарушением.О пользе сушеной хурмы, которая может стать аналогом сладостей промышленного производства, сообщила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Нурия Дианова.«Высушенная хурма – сладкая, она сохраняет в себе микроэлементы и лишь частично теряет витамин С. Все остальные витамины сохраняются в прежнем количестве», - поделилась специалист.Говоря о том, что такой десерт подходит людям с повышенным уровнем сахара в крови, Дианова пояснила: сушеная хурма богата клетчаткой, которая препятствует резким скачкам глюкозы.Почему еще полезно есть хурму:Содержит много калия, положительно влияющего на сердечно-сосудистую систему;Богата бета-каротином, необходимым для хорошего состояния органов зрения;Дает организму йод , необходимый для поддержки здоровья щитовидной железы;Содержат железо, магний, калий и ряд других микроэлементов, которые благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей.Но важно, чтобы производители сушеной хурмы не добавляли к ней сахара, сиропа и других подсластителей в попытках сделать продукт более заманчивым для потребителя.

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