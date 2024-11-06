Специалисты рассказали, чем полезны дополнительные 46 минут сна

Дополнительные 46 минут сна значительно улучшают качество жизни и социальное поведение человека.В эксперименте приняли участие 90 молодых добровольцев, которых разделили на три группы с различными режимами сна. Каждая группа придерживалась определенного времени отхода ко сну – раннего, позднего или оптимального. Ученые тщательно отслеживали изменения в психологическом и физическом состоянии участников.Исследование выявило прямую связь между продолжительностью сна и общим самочувствием. Те участники, которые спали дополнительные 46 минут, демонстрировали более высокий уровень стрессоустойчивости и позитивное отношение к жизни. В противоположность этому, сокращение сна всего на 37 минут приводило к заметному снижению настроения и повышенной подверженности стрессу.Параллельное исследование, охватившее 2837 взрослых людей, подтвердило положительное влияние полноценного сна на социальную активность. Люди, которые спали от семи до девяти часов, проявляли большую склонность к благотворительности – их участие в подобной деятельности было выше на 7-45%. Хороший сон также способствовал развитию чувства благодарности и более доброжелательному отношению к окружающим.

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