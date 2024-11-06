Россиянки теряют волосы. Врач Егорова дала советы от их выпадения осенью

Советами по спасению волос от обильного выпадения осенью дала врач-трихолог, дерматолог Татьяна Егорова.На днях стало известно, что у россиянок резко вырос спрос на услуги трихологов, к которым женщины обращаются с жалобами на поредевшие прически. По данным СМИ, россиянки, которые теряют волосы, отдают десятки тысяч рублей за возможность вернуть себе их прежнюю густоту.Врач Егорова отметила, что более интенсивное выпадение волос осенью является естественным процессом, который связан с подготовкой организма к зиме.«Однако важно понимать, что выпадение волос в это время года свойственно не всем женщинам — это индивидуальная особенность», - констатировала медик.Егорова дала советы, которые могут помочь от выпадения волос осенью. Специалист отметила, что одним из ключевых правил сохранения их красоты и густоты является отсутствие в организме дефицитов питательных веществ.«Важно следить за уровнем железа, витаминов – особенно витамина D», - подчеркнула специалист.Также, добавила Егорова, имеет значение, получает ли организм достаточно белка.Трихолог пояснила, что при возникшей проблеме выпадения волос нужно сдать биохимический анализ крови, в который входят такие показатели, как трансферрин, ферритин и общее железо. При выявлении нарушений в их содержании следует обратиться к терапевту и обсудить прием восполняющих препаратов.

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