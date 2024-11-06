Следите за уровнем этих двух минералов. Их дефицит ускоряет старение мозга

В недавнем исследовании ученые обнаружили связь между когнитивными функциями и одновременно низкими уровнями кальция и магния у пожилых людей.Снижение когнитивных функций с возрастом — процесс неизбежный. Однако у одних он происходит быстрее, а другие до самой старости поражают окружающих блестящей памятью.Недавнее исследование показало, что дефициты кальция и магния могут повлиять на работу мозга, ускорив его старение.«Гипомагниемия и гипокальциемия являются распространенными состояниями среди пожилых людей, которые могут способствовать снижению когнитивных функций. Нехватка этих минералов увеличивается из-за таких факторов, как снижение потребления пищи, нарушение всасывания кальция и магния, а также хронические заболевания», — говорится в статье журнала Nutrients.Так, нехватка магния может привести к нарушению выработки АТФ (аденозинтрифосфат) — одной из самых важных молекул в нашем организме и основного источника энергии для клеток. Кроме того, дефицит магния снижает нашу антиоксидантную способность, необходимую для защиты стареющего организма от повреждения свободными радикалами.«Длительная недостаточность магния приводит к увеличению образования свободных радикалов и легкому воспалению», — объясняют авторы из Центра исследований здорового старения в Польше.Магний также стабилизирует мембраны нейронных клеток. Кальций, в свою очередь, играет большую роль в нейротрансмиссии (процесс, с помощью которого нейроны передают информацию друг другу) и нейронной возбудимости.«Анализ данных участников в возрасте 60 лет и старше в Национальном центре статистики здравоохранения США показал, что более высокое потребление магния связано с улучшением когнитивных показателей. Что касается кальция, то здесь данные более противоречивы: некоторые исследования показали снижение риска развития деменции, в то время как другие обнаружили противоположные результаты», — заявляют ученые.В свою очередь эксперты решили выяснить, как одновременный дефицит двух минералов сказывается на мозге пожилых людей. Авторы изучили образцы крови 1220 госпитализированных взрослых в возрасте 60 лет и старше, а затем с помощью тестов оценили их когнитивные способности.В итоге самые высокие баллы получили участники с нормальным уровнем кальция и магния в сыворотке. Далее по результатам шли пациенты, у которых был либо дефицит магния, либо нехватка кальция. Самые же низкие баллы показали участники с одновременным дефицитом обоих минералов.«Эти результаты подчеркивают необходимость мониторинга качества питания и концентрации магния и кальция у пациентов пожилого возраста, что поможет предотвратить ухудшение когнитивных функций», — приходят к выводу исследователи.Замедлить старение мозга помогают настольные игрыЗдоровый образ жизни, сбалансированное питание — все это значительно влияет на работу мозга. Но не стоит забывать и про тренировки для ума. Так, анализ более 50 исследований показал, что чем чаще человек нагружаете мозг различными задачками, тем лучше скорость его реакции, координация, внимательность, память и способность к вычислениям.«Некоторые игры, вроде маджонга и пасьянса, замедляют старение мозга, — говорит доктор Зухра Павлова, ссылаясь на исследование китайских ученых. — Людям старше 60 лет для ощутимого эффекта стоит играть минимум три раза в неделю. Это не только положительно скажется на когнитивных функциях, но и позволит поддерживать более высокий уровень вовлеченности в жизнь социума, что также важно для профилактики деменции и облегчения симптомов депрессии».Кроме того, для большего объема памяти и здоровья мозга врач советует почаще решать кроссворды и судоку, играть в шахматы, шашки и тетрис.«Главное — не превращать безобидное хобби в азартные игры, которые способны ударить не только по кошельку, но и по здоровью, когда из-за игр вы долго сидите у компьютера, постоянно нервничаете и перестаете общаться с друзьями», — подчеркивает Павлова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки