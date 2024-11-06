Нарколог Исаев назвал 7 первоначальных симптомов формирующегося алкоголизма

В число первоначальных симптомов формирующегося алкоголизма нарколог Исаев включил бесконтрольное увеличение выпивки и поиск поводов для нее.Подобно любой другой зависимости алкоголизм формируется не сразу, а поступательно, переходя от легких и мало выраженных к более тяжелым и явным стадиям. Об этом нарколог Руслан Исаев рассказал aif.ru, попутно назвав 7 первоначальных симптомов формирующегося алкоголизма.В число симптомов, свидетельствующих о возникшей зависимости от спиртного, нарколог включил увеличение его потребления – выпивки становятся более частыми и возрастает объем алкоголя. С этим симптомом тесно связан другой, поведенческий – человек всеми правдами и неправдами ищет повод выпить.Еще один признак – при отсутствии алкоголя портится настроение: появляются грусть, апатичность, негативное восприятие жизни, плаксивость или раздражительность и вспыльчвость.«Для первой стадии характерно постепенное увеличение доз алкоголя за один раз или за один вечер. Сам зависимый с нетерпением ждет любой возможности выпить: праздника, ужина, вечера. При этом в течение дня он может испытывать тревогу и легкую агрессию, которые проходят после употребления алкоголя», - объяснил Руслан Исаев.Нарколог обратил внимание на алкогольные палимпсесты (провалы в памяти) – очередной симптом формирующегося алкоголизма. Сначала человек забывает что-то короткое: например, часть разговора. Но по мере закрепления зависимости от спиртного из его памяти будут выпадать все более существенные факты.Кроме того, показательным симптомом Исаев назвал исчезновение рвотного рефлекса после достаточно большого количества алкоголя.Негативная реакция окружающих, возрастающие конфликты, ссоры в семье тоже указывают на проблему. Наконец, красноречивым сигналом является то, что сам пьющий оказывается неспособен прекратить пить регулярно, даже если хочет этого.

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