Приготовь и возьми с собой: 3 рецепта вкусного и быстрого завтрака от диетолога Парецкой
Умение приготовить вкусный и питательный завтрак, который можно легко взять с собой, — важно для поддержания здоровья и продуктивности.
Завтрак — это не просто утренний прием пищи, это фундамент успешного и продуктивного дня. Многие пренебрегают этим важным аспектом, считая его необязательным или даже вредным. Однако научные данные и практический опыт убедительно доказывают, что регулярный и правильно составленный завтрак — залог хорошего самочувствия, высокой работоспособности и даже успешной борьбы с лишним весом. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказала врач Елена Парецкая.
Что будет, если не есть с утра
После сна организм переживает период голодания, запасы гликогена (энергетического топлива) в печени истощаются. Завтрак восполняет эти запасы, обеспечивая организм глюкозой — основным источником энергии для мозга и мышц. Без него уровень глюкозы в крови остается низким. Самые неприятные последствия этого:
снижение концентрации внимания и умственной работоспособности. Мозг, испытывающий дефицит глюкозы, функционирует менее эффективно, что сказывается на скорости реакции, памяти и способности к принятию решений. Студенты, пропускающие завтрак, часто отмечают снижение успеваемости;
ухудшение настроения и повышение раздражительности. Низкий уровень сахара в крови может вызывать чувство усталости, апатии и раздражительности, делая человека более подверженным стрессу;
снижение физической выносливости. Недостаток энергии сказывается на физической активности, ухудшая выносливость и скорость восстановления после тренировок;
нарушение метаболизма. Пропуск завтрака может привести к нарушениям в работе эндокринной системы, ухудшению обмена веществ и повышению риска развития ожирения и сахарного диабета 2-го типа. Парадокс заключается в том, что отказ от завтрака часто приводит к перееданию в течение дня, что и способствует набору лишнего веса.
Вариант завтрака для любителей классики
Этот вариант идеально подходит для тех, кто ценит скорость и простоту, но не хочет жертвовать вкусом и пользой. Завтрак готовится заранее, и его легко брать с собой в контейнере.
Быстрый и сытный овсяный пирог с яблоком и корицей
Его можно взять с собой.
Время приготовления
50 мин.
Ингредиенты
хлопья овсяные быстрого приготовления
0,5 стакана
масло растительное нерафинированное
1 ст.л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте небольшую квадратную форму для выпечки (примерно 20x20 см) маслом.
В большой миске смешайте овсяные хлопья, натертое яблоко, корицу, разрыхлитель, соду и соль.
В отдельной миске взбейте яйцо, молоко, мед (или кленовый сироп) и растительное масло.
Добавьте жидкие ингредиенты к сухим и хорошо перемешайте. Добавьте изюм и орехи (если используете).
Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 20-25 минут, или пока пирог не станет золотистым и не пропечется.
Оставьте пирог остывать в форме в течение 10 минут, затем нарежьте на квадраты и положите в контейнер для ланча.
Вариант для любителей здорового и сбалансированного питания
Завтрак-боул с киноа, овощами и яйцом
Этот вариант богат белком, клетчаткой и полезными микроэлементами, идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем и предпочитает более «богатый» завтрак.
? стакана сваренного киноа
1 яйцо, сваренное вкрутую и нарезанное
? авокадо, нарезанного кубиками
? красного болгарского перца, мелко нарезанного
? стакана черники или других ягод
2 столовые ложки семян чиа или льна
Соль и перец по вкусу
Заправка: 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. лимонного сока, щепотка орегано
Сварите киноа по инструкции на упаковке.
Сварите яйцо вкрутую.
Нарежьте авокадо, болгарский перец и яйцо.
Смешайте киноа, авокадо, болгарский перец, яйцо и ягоды в контейнере для ланча.
В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и орегано.
Полейте заправкой завтрак перед употреблением. Посолите и поперчите по вкусу. Семена чиа или льна можно добавить в заправку или посыпать сверху.
Вариант для любителей ярких и быстрых завтраков
Смузи-боул с фруктами, йогуртом и гранолой
Этот вариант идеально подходит для любителей всего сладкого и красочного. Он быстро готовится и легко адаптируется под ваши предпочтения.
1 стакан замороженных фруктов (смесь ягод, бананы, манго)
? стакана натурального йогурта (греческого или обычного)
? стакана молока (или растительного молока)
1 ст. л. меда или кленового сиропа (по вкусу)
2 ст. л. гранолы
Дополнительные ингредиенты по желанию: орехи, семена, кокосовая стружка
Смешайте замороженные фрукты, йогурт, молоко и мед в блендере до однородной массы.
Переложите смузи в контейнер для ланча.
Сверху посыпьте гранолой и другими дополнительными ингредиентами по вкусу.
Важно!
Эти три варианта — лишь отправная точка. Экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте свои любимые продукты и создавайте свой собственный уникальный завтрак на вынос, который будет питательным, вкусным и идеально подходит именно вам. Главное — найти баланс между скоростью приготовления, питательностью и удовольствием от еды. Приятного аппетита!
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