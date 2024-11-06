Австралийские ученые раскрыли три стратегии эффективного снижения веса

Время приема пищи играет ключевую роль в процессе снижения веса - к такому выводу пришли исследователи из Австралии. Масштабный анализ, проведенный специалистами Университета Бонда, охватил 29 клинических исследований с участием почти 2500 человек.Ученые сосредоточили внимание на трех различных подходах к организации режима питания. Первый метод основан на принципах интервального голодания, когда прием пищи ограничивается определенным временным окном, например, восемью часами в сутки. В остальные 16 часов организм переходит в режим использования накопленных жировых запасов. При этом запускается процесс кетоза - состояние, при котором тело получает энергию преимущественно из жиров, а не углеводов.Второй способ предполагает сокращение количества приемов пищи в течение дня. Увеличивая интервалы между едой, организм получает возможность активнее расходовать накопленные жировые отложения. Этот метод, по данным исследования, показал наиболее впечатляющие результаты в борьбе с лишним весом.Третий подход фокусируется на перераспределении калорий в пользу утренних часов. Исследователи отмечают, что именно в начале дня метаболические процессы достигают пика активности, что позволяет организму эффективнее перерабатывать и использовать питательные вещества, не накапливая их в виде жировых отложений.В ходе анализа ученые изучили 17 исследований по временному ограничению питания, 8 работ о влиянии частоты приемов пищи и 4 исследования об эффективности повышенного калоража в утренние часы. Общая выборка составила 2485 участников. Хотя все методы продемонстрировали положительное влияние на снижение веса, сокращение числа приемов пищи и увеличение калорийности завтрака оказались наиболее результативными стратегиями.Исследователи признают необходимость проведения дополнительных долгосрочных испытаний для более точной оценки эффективности каждого метода, поскольку в некоторых проанализированных работах были обнаружены методологические несоответствия.

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