Австралийские ученые раскрыли три стратегии эффективного снижения веса
Ученые сосредоточили внимание на трех различных подходах к организации режима питания. Первый метод основан на принципах интервального голодания, когда прием пищи ограничивается определенным временным окном, например, восемью часами в сутки. В остальные 16 часов организм переходит в режим использования накопленных жировых запасов. При этом запускается процесс кетоза - состояние, при котором тело получает энергию преимущественно из жиров, а не углеводов.
Второй способ предполагает сокращение количества приемов пищи в течение дня. Увеличивая интервалы между едой, организм получает возможность активнее расходовать накопленные жировые отложения. Этот метод, по данным исследования, показал наиболее впечатляющие результаты в борьбе с лишним весом.
Третий подход фокусируется на перераспределении калорий в пользу утренних часов. Исследователи отмечают, что именно в начале дня метаболические процессы достигают пика активности, что позволяет организму эффективнее перерабатывать и использовать питательные вещества, не накапливая их в виде жировых отложений.
В ходе анализа ученые изучили 17 исследований по временному ограничению питания, 8 работ о влиянии частоты приемов пищи и 4 исследования об эффективности повышенного калоража в утренние часы. Общая выборка составила 2485 участников. Хотя все методы продемонстрировали положительное влияние на снижение веса, сокращение числа приемов пищи и увеличение калорийности завтрака оказались наиболее результативными стратегиями.
Исследователи признают необходимость проведения дополнительных долгосрочных испытаний для более точной оценки эффективности каждого метода, поскольку в некоторых проанализированных работах были обнаружены методологические несоответствия.
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