Кардиолог Аникьева предупредила о связи между стрессом и инфарктом

Стресс относится к ведущим причинам подверженности современных людей инфаркту миокарда – их перечислила кардиолог Евгения Аникьева.Кардиолог Аникьева предупредила россиян о связи между стрессом и инфарктом.«Постоянный стресс сопряжен с повышенным риском инфаркта», - сказала она.Почему стресс может провоцировать инфаркт. Аникьева отметила, что состояние психоэмоционального напряжения характеризуется интенсивным выделение кортизола – гормона, включающего в организме механизмы, которые обеспечивают ему возможность выстоять в трудных обстоятельствах. Например, в такие моменты повышается артериальное давление, ускоряется работа сердца. Опасности для человека это не представляет, если стресс оказывается краткосрочным, и организм возвращается к привычной работе. Но при длительном (хроническом) стрессе высокое давление способствует повреждению сосудистой ткани, а работа в ускоренном режиме создает перегрузку для сердца.Аникьева подчеркнула: нужно обязательно развивать стрессоустойчивость.«Необходимо учиться избавляться от стресса. В этом помогают физическая активность, дыхательные практики, медитации», - поделилась кардиолог.Другие провокаторы инфаркта. Кардиолог добавила, что риск инфаркта может быть существенным из-за наследственности или возраста.«У женщин риск развития болезни возрастает с наступлением климакса».Кроме того его провокаторами бывают лишний вес и вредные привычки – прежде всего курение и злоупотребление алкоголем.«Алкоголь оказывает сильное токсическое влияние на сердце и сосуды. У курильщиков риск развития инфаркта миокарда в два раза выше, чем у людей без этой вредной привычки».Еще одна причина склонности людей к инфаркту – это повышенный уровень холестерина. Кроме того, на подверженность этому опасному для жизни нарушению в работе сердца влияют анемия, имеющиеся в организме воспаления, частые инфекции, метаболические или эндокринные патологии, почечная недостаточность, болезни печени, депрессия.

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