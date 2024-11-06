Врач объяснил, почему нельзя сдерживать зевоту
Итак, чем полезна зевота? От каких проблем она страхует?
1.Снижает перегрев мозга. Делая глубокий вдох, мы активируем получение кислорода, что еще и помогает спасать мозг от перегрева. Так повышается работоспособность и концентрация. Поэтому чаще мы зеваем по утрам или после напряженного умственного труда. Сдерживая зевок, мы допускаем перегрев мозга и нарушение его функций.
2. Увеличивает уровень кислорода в крови, улучшая кровоснабжение всех органов, в том числе, мозга.
3. Помогает снять эмоциональное и физическое напряжение.
В большинстве случаев зевание остается нормальным явлением. Но когда она становится слишком частой, это уже может быть сигналом неких патологий. Таких как нарушения сна, сердечно-сосудистые отклонения, мигрень или даже признак начала эпилепсии или развивающегося рассеянного склероза либо симптом инсульта или опухоли головного мозга.
Наконец, подобное явление порой является выражением побочного действия ряда лекарств. В частности, антидепрессантов, анксиолитиков, антигистаминных и антигипертензивных препаратов. В этих случаях также сдерживание зевоты вредно.
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