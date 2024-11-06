Врач объяснил, почему нельзя сдерживать зевоту

Зевота является естественным рефлексом организма. Но тревога возникает, когда она становится слишком частой.Итак, чем полезна зевота? От каких проблем она страхует?1.Снижает перегрев мозга. Делая глубокий вдох, мы активируем получение кислорода, что еще и помогает спасать мозг от перегрева. Так повышается работоспособность и концентрация. Поэтому чаще мы зеваем по утрам или после напряженного умственного труда. Сдерживая зевок, мы допускаем перегрев мозга и нарушение его функций.2. Увеличивает уровень кислорода в крови, улучшая кровоснабжение всех органов, в том числе, мозга.3. Помогает снять эмоциональное и физическое напряжение.В большинстве случаев зевание остается нормальным явлением. Но когда она становится слишком частой, это уже может быть сигналом неких патологий. Таких как нарушения сна, сердечно-сосудистые отклонения, мигрень или даже признак начала эпилепсии или развивающегося рассеянного склероза либо симптом инсульта или опухоли головного мозга.Наконец, подобное явление порой является выражением побочного действия ряда лекарств. В частности, антидепрессантов, анксиолитиков, антигистаминных и антигипертензивных препаратов. В этих случаях также сдерживание зевоты вредно.

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