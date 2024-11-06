Нарколог Вашкин: способность препаратов от алкоголизма лечить зависимость часто переоценивают

Эффективность препаратов, предназначающихся для лечения алкоголизма, многими переоценивается, констатировал нарколог Дмитрий Вашкин.Нарколог Вашкин рассказал , что способность препаратов от алкоголизма лечить зависимость не столь существенна, как думают многие люди.«Эффективность препаратов от алкоголизма часто переоценивают. На бумаге они выглядят многообещающе, но в реальности их действие ограничено», - отметил специалист.Вашкин уточнил, что под действием этих препаратов могут облегчаться симптомы или ослабевать тяга к спиртному. Однако излечения от алкоголизма при их использовании не наступает.«Главная проблема в том, что такие таблетки сами по себе не лечат зависимость», - подчеркнул нарколог.Эксперт обратил внимание на то, что медикаментозное лечение может быт только частью лечения, которое подразумевает комплексный подход. Для избавления от алкоголизма необходимо работать в разных направлениях, сочетая психотерапию, рефлексию и коррекцию образа жизни.По словам Вашкина, отсутствие способности излечивать человека от алкоголизма у тех или иных препаратов, прежде всего, обуславливается их неспособностью устранять причины, толкающие к выпивке. Кроме того, никакие лекарства не создают мотивации бросить пить, которая является ключевым условием для победы над зависимостью. Мотивация – это всегда результат осознанности, мышления самого человека. Без такой внутренней работы попытки взять под контроль злоупотребление спиртным, покончить с ним не дадут нужного результата.«Без искреннего желания бросить пить даже самые сильные препараты будут бесполезны. Человек может просто перестать их принимать или найти способы обойти их действие», - объяснил нарколог.

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