Фиолетовый картофель против рака: необычный овощ помогает укрепить здоровье
Антоцианы нейтрализуют свободные радикалы в организме, помогая снизить риск образования опухолей. Эти природные соединения не только придают картофелю яркий цвет, но и обладают выраженным защитным эффектом.
Как уточняют эксперты, селекционеры активно работают над созданием новых сортов фиолетового картофеля, адаптированных для разных климатических условий и потребностей потребителей. В результате у разных сортов можно добиться особых свойств, таких как сниженное содержание крахмала или увеличенное количество клетчатки и витаминов. Например, картофель с пониженным содержанием крахмала полезен для тех, кто следует низкоуглеводной диете или имеет предрасположенность к диабету.
Кроме того, антоцианы содержатся не только в фиолетовом картофеле, но и в других тёмных ягодах и овощах, таких как голубика, черника, вишня, виноград, красный лук и чёрный рис. Включение этих продуктов в ежедневный рацион помогает укрепить здоровье и снизить риск онкологических заболеваний.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Онкология
Добавить комментарий