Нарколог счел мифом утверждение о неизлечимости женского алкоголизма

Утверждение о неизлечимости женского алкоголизма – это заблуждение, констатировал специалист.Нарколог Руслан Исаев счел мифом утверждение о неизлечимости женского алкоголизма, таким мнением он поделился . Специалист отметил, что употребление алкоголя грозит женщинам более опасными последствиями по сравнению с мужчинами. Женский организм располагает меньшим количеством ферментов, которые расщепляют алкоголь. Кроме того организм у женщин содержит больше воды и эффективнее растворяет алкоголь.Лечение алкоголизма у женщин может быть более сложным и занимать больше времени, чем у мужчин, подчеркнул эксперт.Тем не менее, добавил Исаев, женский алкоголизм не является неизлечимым, другое мнение является заблуждением. Он обратил внимание на то, что делить алкогольную зависимость на «женскую» и «мужскую» в целом неверно – это одна проблема, а не разные.«Алгоритм лечения алкоголизма будет одинаковым, вне зависимости от пола», - постулировалспециалист.Исаев добавил, что лечение алкоголизма у женщин может оказаться более продолжительным из-за того, что к врачам они попадают с уже очень серьезным нарушением. Женщины дольше скрывают возникшую опасную привычку, и она усугубляется, это в том числе происходит из-за более сильного социального давления.

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