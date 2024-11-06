Кардиолог Шляхто рассказал о влиянии соли на давление

Существует прямая связь между повышенным артериальным давлением и чрезмерным употреблением соленых продуктов в рационе. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Евгений Шляхто.Специалист подчеркнул важность сбалансированного питания для поддержания нормального давления. В частности, негативное влияние избыточной соли можно компенсировать регулярным употреблением овощей и фруктов. Особую ценность представляют продукты с высоким содержанием калия, который помогает регулировать водно-солевой баланс в организме.Для тех, кто уже столкнулся с проблемой повышенного давления, существуют эффективные медикаментозные решения. В медицинской практике широко применяются антигипертензивные препараты с быстрым действием. Важно отметить, что любые лекарственные средства должны приниматься только по назначению врача.Врачи рекомендуют ограничивать потребление соли до 5-6 граммов в сутки. При этом следует учитывать не только соль, добавляемую при приготовлении пищи, но и содержащуюся в готовых продуктах, особенно в колбасных изделиях, консервах и снеках.

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