Вирусолог предупредил о заболеваниях с похожими на заражение вирусом Коксаки симптомами
По его словам, определить, что человек болеет именно вирусом Коксаки, можно только после специальных исследований. Кроме того, отметил специалист, существует 70 разновидностей вируса Коксаки с разными симптомами. «Это и повышенная температура, и диарея, и рвота, и слабость, и высыпания на коже. Кроме того, могут проявиться необычные симптомы, например, характерные для респираторных заболеваний кашель, насморк», — перечислил он. С этими вирусами можно легко спутать любые желудочно-кишечные заболевания, краснуху, корь, а также многие другие, уточнил Нетесов.
При появлении подозрительных симптомов он посоветовал обратиться в лабораторию и провести соответствующие тесты, а если состояние вызывает опасения, посетить врача.
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