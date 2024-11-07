«Богато витаминами и холестерином»: врач объяснила, кому можно и нельзя есть сливочное масло

Сливочное масло – популярный в России продукт, но кому-то есть его можно без опасений, а кому-то нельзя совсем.О том, кому можно и нельзя есть сливочное мало, рассказала профилактолог Валентина Карпова. Медик отметила: само по себе натуральное сливочное масло не вредно – более того, оно богато полезным для организма молочным жиром и витаминами.«Это чемпион среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D. Все зависит от того, в каких количествах есть этот продукт и какого рациона придерживается человек в целом», - объяснила КарповаМедик уточнила, что если люди не злоупотребляют насыщенным жиром и не страдают ожирением, а в их питании присутствуют рыба, цельнозерновые крупы, овощи, фрукты и другие разнообразные полезные продукты, сливочное масло может стать отличным дополнением к рациону.«Одна столовая ложка сливочного масла в день не повредит здоровому взрослому человеку. Для ребенка норма – одна чайная ложка. Пожилым людям и людям с проблемами в работе ЖКТ рекомендуется есть не более 10 граммов масла в день», - поделилась эксперт.Одно из несомненных достоинств такого масла заключается в том, что оно содержит короткоцепочечные триглицериды, которые при попадании в кишечник помогают работе полезных бактерий. Установлено, что в результате этого резко снижается риск онкологических заболеваний, в частности, рака кишечникаВ то ж время Карпова заметила, что сливочное масло также богато холестерином и является источником лактозы – молочного сахара. С учетом этого продукт нельзя есть при некоторых проблемах со здоровьем.Когда сливочное масло противопоказано:При остром панкреатите;При непереносимости лактозы;При ожирении;При атеросклерозе;При камнях в желчном пузыре;При болезнях сердечно-сосудистой системы, особенно метаболического характера;Детям до семи месяцев.

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