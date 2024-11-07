Почему повышается вязкость крови

Чтобы справиться с проблемой повышенной вязкости крови на начальном этапе, узнайте, что именно способствует увеличению вязкости крови. Будьте внимательны к своему здоровью.Вязкая кровь - это не только ухудшение кровотока и нарушение нормального питания тканей. Это всегда повышенный риск развития тромбов и тяжелых осложнений. Сами по себе тромбы образуются в результате трех нарушений: сгущения крови и повышения свертываемости, нарушение тока крови - замедление ее (в ночное время, например, или при ухудшении кровотока), повреждение сосудистой стенки (при атеросклерозе, сахарном диабете, воспалительных процессах). То есть эти все три компонента являются главными предрасполагающими факторами к появлению тромбов внутри сосуда, которых там, по идее, быть не должно.Причины повышения вязкости кровиВажно! Развитие некоторых форм рака ученые связывают с плохим кровообращением отдельных тканей, зачастую обусловленным вязкой кровью.Вязкость крови повышается вследствие потери объема жидкой составляющей. Это может происходит по нескольким причинам:1. Недостаточное поступление жидкости - наиболее банальная, но самая распространенная причина сгущения крови. Причем это актуально не только в летнее время, но и в зимнее, когда в связи с отопительным сезоном влажность воздуха в квартире падает.Сегодня врачи придерживаются мнения, что пить воду нужно по требованию организма (не как раньше, когда рекомендовалось обязательно выпивать 2-2,5 литра воды в день). И все же жидкость должна поступать - и ее количество не должно быть меньше литра.Тому, что организм теряет воду в усиленном режиме, часто способствует высокая температура на улице, интенсивные занятия спортом, различные диеты, злоупотребление кофе, а также диарея и повышение температуры тела.2. Вязкость крови может повышаться и в результате нехватки некоторых витаминов - аскорбиновой кислоты, витамина В6 и витамина Е.3. Нерациональное питание может спровоцировать сгущение крови. В первую очередь - это употребление в большом количестве жирной и жареной пищи, сладостей, сдобы.4. Хронические заболевания тоже могут приводить к изменению вязкости крови. Это в первую очередь сахарный диабет - само по себе повышение уровня глюкозы изменяет нормальную консистенцию крови в сторону ее сгущения.Повышенный холестерин, варикозная болезнь нижних конечностей, болезни крови - все эти процессы изменяют вязкость, становясь факторами риска для образования тромбов.Это все - наиболее частые причины сгущения крови. Конечно вредные привычки тоже влияют, так же как и высокая стрессовая активность. Алкоголь (причем любой, вне зависимости от качества и условий производства) приводит к обезвоживанию организма.Поэтому если у вас есть склонность к сгущению крови или сопутствующие заболевания (в том числе и гипертоническая болезнь, при которой наблюдается спазм сосудов), то от употребления спиртного лучше отказаться вовсе.Важно учитывать все вышеперечисленное, чтобы бороться с проблемой повышенной вязкости крови на причинном этапе. То есть воздействуя на начальное звено изменений, можно избежать таких опасных осложнений, как инфаркт миокарда и инсульт.

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