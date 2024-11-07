Врач развеяла популярные мифы о здоровье щитовидной железы

Эндокринолог Центра репродукции «Линия жизни» Александра Звенигородская развеяла мифы о здоровье щитовидной железы.По словам доктора, некоторые люди считают, что поездки на море полезны для щитовидной железы, так как в морском воздухе больше йода. Однако врач заверила, что человек не может усваивать йод из воздуха, поэтому пребывание на море не защищает от заболеваний этого органа.Еще одним мифом Звенигородская назвала утверждения о том, что солнечные лучи благотворно влияют на состояние щитовидной железы. Длительное пребывание на солнце может привести к ожогам или тепловому удару, предупредила врач.Она добавила, что людям, у которых есть некоторые проблемы со щитовидной железой, стоит избегать длительного нахождения под солнцем, так как это может спровоцировать тиреотоксический криз — способное привести к коме и смерти осложнение диффузного токсического зоба, то есть заболевания щитовидной железы, также известного как Базедова болезнь, при котором количество гормонов щитовидной железе превышено.

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