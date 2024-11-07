Вес действительно может увеличиться: врач рассказала о полноте после отказа от курения

При отказе от курения действительно может увеличиваться вес, подтвердила врач-эндокринолог Алия Насыртдинова.Уфимский врач Насыртдинова утвердительно ответила на вопрос о том, может ли отказ от курения привести к увеличению массы тела.«Да, отказ от курения может привести к увеличению веса у некоторых людей, и это связано с несколькими факторами», - заметила эндокринолог.Насыртдинова рассказала о причинах полноты, возникающей в таких обстоятельствах.Одна из причин заключается в увеличение аппетита. Медик уточнила, что никотин способен подавлять аппетит. Соответственно, когда организм перестает получать никотин, желание есть становится более интенсивным.Также возникновение полноты в связи с отказом от сигарет может объясняться изменением метаболизма – у некоторых людей он замедляется. Замедление процессов метаболизма означает, что в организме ослабевает производство энергии и в меньшей степени сжигается жир.Врач обратила внимание и на то, что люди, которые перестают курить, часто неосознанно тяготеют к стимуляции своих рецепторов в ротовой полости – это становится способом заменить отсутствие сигарет и дыма во рту. Средством замещения в основном становится еда – бывшие курильщики начинают поглощать больше разных закусок и не контролируют подобную привычку. Как результат, появляются лишние килограммы.Специалист добавила, что во многих случаях курение является для людей способом справляться с волнением, стрессом. При отказе от него возникает потребность в новом средстве с подобным эффектом, и зачастую им оказывается еда. Это тоже может оказаться фактором полноты.Насыртдинова подчеркнула:«Важно понимать, что увеличение веса при отказе от курения не обязательно происходит у всех».Врач напомнила, что курение является провокатором многих серьезных заболеваний, включая болезни сердца и некоторые виды рака. Решение «завязать» с ним приносит организму огромную пользу. Что касается лишних килограммов, не допустить их появления помогают контроль, четкий режим питания, отказ от перекусов между приемами пищи, отказ от вредных продуктов и минимизация быстрых углеводов в повседневном рационе вкупе с физической активностью.

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