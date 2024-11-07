Вирус Коксаки появился в регионах России: какие симптомы он вызывает и как защититься

Сообщается, что в нескольких регионах России пожаловались на болезнь у детей, по симптомам схожую с вирусом Коксаки.По данным СМИ, очаги заболевания были замечены в Краснодарском крае и в Московской области. Предположительно, вирус мог попасть в Россию вместе с отдыхающими, вернувшимися из Турции. Оценив симптомы недомогания, возникшие у детей, медики заключили, что они похожи на вирус Коксаки. В Роспотребнадзоре заявили, что в российских школах и детских садах у детей должны проводить утренний осмотр.Рекомендация Роспотребнадзора по профилактике заболевания:«Необходимо тщательно мыть руки, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций».Как заражаются вирусом Коксаки. Врач Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что он передается воздушно-капельным путем, а также через загрязненную пищу, воду, руки, поверхности предметов. Инкубационный период длится шесть дней.Какие симптомы вызывает. По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, первым симптомом может быть очень высокая температура тела, которая не поддается попыткам ее сбить.Другие симптомы:Сильная ангина с болью и язвочками в горле;Мышечная боль;Высыпания на руках и ногах;Кишечный синдром (боль в животе, тошнота, расстройство пищеварения);Увеличение лимфоузлов;Слезотечение, гнойные выделения из глаз.«Наиболее опасна болезнь для детей до 10 лет и пожилых людей: у них она протекает тяжелее и может сопровождаться развитием осложнений», - предупреждают врачи.Как лечится. При заболевании Коксаки нужно обращаться к врачам, оно может давать опасные осложнения. Против самого вируса лечения нет, лечение состоит в смягчении и устранении симптомов болезни.Как защититься. Вот рекомендации врачей:Следует тщательно мыть руки;Тщательно мыть овощи и фрукты;Употреблять только чистую воду;Укреплять иммунитет; для этого необходимо сбалансированно питаться, соблюдать режим сна, чаще гулять и двигаться на свежем воздухе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки