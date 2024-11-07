Специалисты напомнили об опасности полиомиелита
Главной опасностью данной инфекции являются осложнения, которые могут негативно повлиять на целый ряд систем нашего организма. Полиомиелит увеличивает риск развития желудочно-кишечных расстройств, пневмонии и сердечной недостаточности. Более того, заболевание может привести к параличу дыхательных мышц, что грозит пациенту летальным исходом.
Отмечается также, что в наибольшей степени заболеванию подвержены не привитые от полиомиелита дети. А главным источником болезни является носитель вируса. Само же заболевание может передаваться многими путями – от контактно-бытового до пищевого и фекально-орального водного.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий