Специалисты напомнили об опасности полиомиелита

Еще совсем недавно полиомиелит входил в число эндемичных заболеваний в более, чем 100 странах мира. К счастью, сегодня число таких стран значительно сократилось, а Россия и вовсе искоренила болезнь. Однако это вовсе не исключает возвращения полиомиелита. Поэтому специалисты Роспотребнадзора решили напомнить, в чем заключается главная опасность заболевания.Главной опасностью данной инфекции являются осложнения, которые могут негативно повлиять на целый ряд систем нашего организма. Полиомиелит увеличивает риск развития желудочно-кишечных расстройств, пневмонии и сердечной недостаточности. Более того, заболевание может привести к параличу дыхательных мышц, что грозит пациенту летальным исходом.Отмечается также, что в наибольшей степени заболеванию подвержены не привитые от полиомиелита дети. А главным источником болезни является носитель вируса. Само же заболевание может передаваться многими путями – от контактно-бытового до пищевого и фекально-орального водного.

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