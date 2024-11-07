В Роспотребнадзоре назвали лучшие продукты для ноябрьского рациона

В последний месяц осени во многие города приходят серьезные похолодания, а вместе с ними простуда и ослабление иммунитета. Чтобы подготовить свой организм к непростому времени, специалисты Роспотребнадзора советуют разнообразить свой рацион рядом полезных овощей и фруктов, которые можно найти в ближайшем магазине.В первую очередь следует обратить внимание на такие овощи, как тыква, картофель, сладкий перец, кабачки и стручковая фасоль. Кроме того, не следует забывать о репчатом луке, луке-порее и чесноке. Помимо этого, насытить организм полезными веществами помогут такие корнеплоды, как свекла, морковь, редька, цикорий, репа, хрен и т.д.Если же говорить о фруктах, идеальным вариантом станет гранат. Он не только насыщает организм полезными микроэлементами и укрепляет иммунитет, но также благотворно влияет на сердечно-сосудистую, эндокринную и мочеполовую системы.

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