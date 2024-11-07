Инфаркт или остановка сердца: врач назвал опасные для жизни показатели пульса
Пульс – это отражатель частоты сердечных сокращений. Врач Кондрахин назвал опасные для жизни показатели пульса в комментарии
«Опасным для жизни считается пульс ниже 45 и выше 130 ударов в минуту», - уточнил медик.
Чем опасен высокий пульс. Кондрахин объяснил, что слишком высокий пульс означает излишне быстрое сокращение сердечной мышцы – в этом случае сердце не заполняется кровью, и ему грозит инфаркт.
Симптомы слишком высокого пульса:
Неприятное давление за грудиной;
Сильное сердцебиение;
Потливость;
Усталость, слабость, невозможность стоять на ногах.
Чересчур высокий пульс может указывать на нарушения в сердечно-сосудистой, гормональной системах организма.
Что важно помнить: пульс может повышаться под влиянием внешних факторов, но он обычно самостоятельно нормализуется. Если через 15-20 минут этого не происходит и пульс по-прежнему остается высоким, следует вызывать скорую помощь.
Одна из самых опасных ситуаций – повышение пульса в состоянии покоя, отдыха.
Чем опасен низкий пульс. Такой пульс отражает крайне редкое сокращение сердца, из-за которого кровь не переносится нормально по телу, и органы перестают нормально функционировать. Человек ощущает оглушенное состояние, у него может произойти остановка сердца.
Симптомы очень низкого пульса:
Спутанность сознания, прострация;
Головокружение;
Быстро возникающая утомляемость во время нагрузок;
Постоянное ощущение усталости;
Одышка.
Причиной слишком редкого пульса может быть переутомление, бессонница, гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы), воспалительные процессы, а также мерцательная аритмия.
Каким должен быть пульс в норме. По словам Андрея Кондрахина нормальным считается показатель от 55 до 80 ударов в минуту.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий