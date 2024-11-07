Просто не мешайте: ученые обнаружили особый способ самоисцеления сердца

Ученые выяснили, что после сердечного приступа сердце подает мозгу особый сигнал. И вот как это ощущает сам человек.Наш организм порой творит чудеса, демонстрируя небывалые способности к регенерации. К примеру, у человека можно отрезать часть печени и она вскоре вернется к прежним размерам. Срастаются поломанные кости, заживают глубокие раны. И даже больное сердце пытается себя исцелить.Неожиданное открытие сделали ученые из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке. Оказывается, после сердечного приступа сердце посылает особые сигналы в мозг, который в ответ на это дает команду организму: нужно больше спать. А продолжительный сон, в свою очередь, снижает воспаление и ускоряет восстановление сердца.Свою теорию авторы проверили на мышах. Они вызывали сердечные приступы у грызунов, а затем исследовали их мозговые волны. Оказалось, что после приступа мыши проводили гораздо больше времени в фазе медленного (или глубокого) сна, который связан с выздоровлением, по сравнению с грызунами, у которых не было инфаркта.Но как сердце общается с мозгом? Выяснилось, что после сердечного приступа иммунные клетки вызывают массивный всплеск воспаления в сердце. При этом иммунные изменения начинаются и в мозге, его заполняют иммунные клетки моноциты. Они вырабатывают большое количество белка, который называется фактором некроза опухоли (ФНО). Этот белок регулирует воспалительные процессы, а также воздействует на мозг, помогая уснуть, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.«Исследование впервые продемонстрировало, что сердце регулирует сон во время сердечно-сосудистых повреждений, используя иммунную систему для передачи сигналов в мозг. Наши данные показывают, что после инфаркта миокарда мозг претерпевает глубокие изменения, которые усиливают сон в течение недель после приступа», — говорит Кэмерон Макалпайн, один из авторов работы, доцент кафедры кардиологии и неврологии.По словам кардиолога, привлечение моноцитов в мозг для увеличения продолжительности сна — это полезная адаптивная реакция, которая «обеспечивает заживление сердца и уменьшает разрушительное сердечное воспаление». Вот почему сердечникам, особенно после перенесенного приступа, нужно как следует высыпаться. Желание поспать — это особый способ самоисцеления сердца.Авторы также изучили 80 пациентов, которые перенесли острый коронарный синдром (ОКС) — предынфарктное состояние, когда внезапно снижается приток крови к сердечной мышце. Участников попросили понаблюдать за качеством сна в течение четырех недель после ОКС. В итоге те, кто плохо спал, имели худшие прогнозы: у них риск инфаркта и других сердечно-сосудистых катастроф был в два раза выше в последующие два года. И наоборот, у пациентов с хорошим сном наблюдалось значительное улучшение работы сердца.Исследователи приходят к выводу: врачи должны сообщать пациентам о важности хорошего ночного сна после сердечного приступа. А все тесты и процедуры в больнице после инфарктов желательно проводить в дневное время, чтобы не мешать сердцу восстанавливаться.

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