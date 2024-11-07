Академик Беленков назвал диабет среди трех главных сердечно-сосудистых заболеваний в России

Болезни сердца – одна из главных причин преждевременной смерти, и сегодня к ним причисляется сахарный диабет, заявил академик Беленков.Профессор, академик РАН Юрий Беленков констатировал, что болезни сердца продолжают оставаться «убийцами» огромного числа людей. В интервью он отметил, что эти заболевания «молодеют»: сегодня на прием к кардиологам все чаще приходят люди до 50 лет.«Женщины чаще болеют артериальной гипертонией, мужчины — ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда», - поделился Беленков.Ученый уточнил, что «женские» болезни сердца чаще бывают связаны с хроническим воспалением, нарушением функций эндотелия сосудов. «Мужские» – с развитием атеросклероза, сужением сосудов.Также академик Беленков рассказал о трех главных сердечно-сосудистых заболевания в России, добавив, что в их число входит и диабет.«Первые два места в нашей стране прочно занимают артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца», - внес ясность профессор.Беленков объяснил, что специалисты, составляющие этот список ведущих сердечно-сосудистых заболеваний в России, были убеждены – третье место в нем займет фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия. Но на этом месте в итоге оказался сахарный диабет второго типа. По словам эксперта, такой диабет, возникающий вследствие неправильного образа жизни, а не генетики, все больше переходит из сферы эндокринологии в сферу кардиологии. Некоторые исследователи предлагают рассматривать диабет второго типа в качестве эквивалента ишемической болезни сердца. Академик Беленков обратил внимание на то, что фактором развития этих недугов очень часто становится избыточная масса тела.

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