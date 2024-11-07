Названо время для занятий спортом, снижающих риск развития рака кишечника

Злокачественные опухоли в области кишечника — диагноз относительно распространенный. Как выяснили ученые, тренировки в правильное время помогут снизить риски столкнуться с болезнью на 11%.Спорт полезен для здоровья, и врачи не устают повторять о том, как важно добавлять в жизнь больше активности. Не все знают, но занятия спортом способны снизить риски нескольких видов рака. Например, регулярные тренировки могут спасти от злокачественной опухоли кишечника.Более того, ученые даже вычислили точное время, когда следует заниматься спортом, чтобы максимально себя обезопасить. Исследование на эту тему было опубликовано в издании BMC Medicine.Что выяснили ученыеДля анализа использовались данные британского биобанка. В их выборку попали 86 252 человека в возрасте от 42 до 79 лет, которые отслеживали физическую активность с помощью специального устройства.Исследователи выделили четыре модели уровня активности: непрерывное движение в дневные часы, тренировки в конце дня, активность по утрам и вечерам, а также упражнения в полдень и ночью.За пять лет наблюдений у 529 человек был диагностирован рак кишечника. Авторы исследования сопоставили данные и выяснили: два ежедневных пика активности, примерно в 8 часов утра и 6 часов вечера, помогают уменьшить риск рака кишечника. У тех, кто занимался спортом в это время, вероятность столкнуться с диагнозом снижалась на 11% по сравнению с теми, кто был столь же активен в другое время.«Наше исследование подчеркивает, что не только физическая активность важна для снижения риска колоректального рака, но и время пиковой активности в течение дня может играть решающую роль, — прокомментировал результаты работы ведущий исследователь — профессор, доктор Михаэль Лейтцманн из Регенсбургского университета в Германии.По его словам, если пользу тренировок именно в эти часы подтвердят в других исследованиях, у людей появится больше полезной информации о мерах профилактики колоректального рака.СправкаРак кишечника находится в числе трех самых часто встречающихся онкологических недугов. Современная медицина позволяет успешно лечить болезнь на ранних стадиях, однако больной раком кишечника очень долго может даже не подозревать о своей проблеме.Возможные ранние симптомы колоректального рака, которые не стоит игнорировать:сильная усталость, избавиться от которой не помогают отдых и сон;постоянное вздутие живота, повышенное газообразование;проблемы с аппетитом и похудение без очевидных причин;ноющая или острая боль в животе, в области под ребрами;температура тела долго держится на уровне 37,5 градуса.Также врачи советуют обращать внимание на частые запоры, железодефицитную анемию, регулярную диарею и кровь в кале.

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