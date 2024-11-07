Помогите кишечнику улучшить ваш сон

То, что мы едим, напрямую влияет на качество сна. Помните: пища не просто утоляет голод – это информация. Продукты, которые вы съедаете, и питательные вещества, которые в них содержатся (либо отсутствуют), стимулируют процессы, определяющие ваш облик, здоровье и качество сна. Состояние кишечника может способствовать или препятствовать хорошему ночному отдыху.В кишечнике хранится свыше 95 % запасов серотонина. За выработку этого гормона отвечают энтерохромаффинные клетки слизистой оболочки. Активируя перистальтику, серотонин в буквальном смысле повелевает нашей пищеварительной системой.Как плохой сон влияете на работу кишечникаВсе знают, что серотонин – стройматериал для производства гормона хорошего сна, мелатонина. Менее известно следующее: серотонин и здоровое пищеварение влияют на работу мозга и качество сна сильнее, чем иные факторы.Недавно ученые обнаружили, что кишечник имеет собственную нервную систему, содержащую 30 видов нейромедиаторов (прямо как мозг), и что кишечник не просто помогает съеденному сэндвичу благополучно покинуть организм, а выполняет куда более важную функцию. В нем расположен «второй мозг», известный специалистам как энтеральная нервная система. ЭНС состоит приблизительно из 100 миллионов нейронов: это больше, чем в спинном мозге или периферической нервной системе. По сути, кишечник достаточно умен, чтобы решать уравнения, но он занимается кое-чем более интересным.В довершение всего (и это самое неожиданное) было обнаружено, что в кишечнике по меньшей мере в 400 раз больше мелатонина, чем в шишковидной железе. Исследования показывают, что даже после хирургического удаления эпифиза уровень мелатонина в кишечнике практически не меняется, что подчеркивает высочайшую эффективность его тканей (в частности, энтероэндокринных клеток) в автономной выработке этого вещества. Если здоровье в норме, гормон хорошего сна содержится в кишечнике в оптимальных количествах. Надеюсь, теперь вы понимаете, какое огромное влияние оказывает благополучная работа «второго мозга» на качество сна.Блуждающий нерв интегрирует эти процессы в единое целое, взаимодействуя с сердцем, легкими и другими органами на пути к головному мозгу. Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе были потрясены, обнаружив, что около 90 % волокон блуждающего нерва передают информацию от кишечника к мозгу, а не обратно. Это говорит о том, что мы имеем дело с важной системой, способной влиять на функции головного мозга, а слово «второй» не всегда означает «менее значимый».Если кишечник управляет мозгом, кто же командует кишечником?Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе также обнаружили, что триллионы бактерий в кишечнике постоянно обмениваются информацией с ЭНС, а ученые из Калифорнийского технологического института сообщили, что некоторые бактерии играют особенно важную роль в производстве серотонина.Количество бактерий внутри и на поверхности человеческого тела превышает общее количество клеток нашего организма примерно в 10 раз, и большинство обитает в кишечнике. Однако не пугайтесь: так и должно быть. В ходе эволюции мы установили с этими микроорганизмами симбиотические отношения. Они помогают регулировать нашу иммунную и пищеварительную систему и даже сон.Существуют полезные бактерии, крайне важные для нашего здоровья; они называются дружественная флора. Есть также недружественная флора, или патогенные бактерии, которые могут натворить много бед, если баланс сил в организме пошатнется. При этом даже такие бактерии способны приносить определенную пользу. Вспомните Невероятного Халка из фильма «Мстители». Он вовсе не был хорошим парнем, но, несмотря на это, помог команде победить. В то же время, если бы нас окружали одни сплошные Халки, мир довольно быстро превратился бы в ад.Принципиальное значение имеет баланс дружественных и недружественных бактерий. Вашим кораблем должна управлять команда хороших парней. Если власть захватят плохие, они направят вас прямиком в ресторан быстрого питания и заставят оторваться по полной, так что вы всю ночь глаз не сомкнете.В журнале Cell опубликованы результаты исследования о том, что происходит с кишечной микрофлорой из-за нерегулярного сна. Ученые выяснили, что система циркадных ритмов воздействует на баланс бактерий, а некоторые вполне безобидные физиологические состояния, такие как джетлаг (синдром смены часовых поясов), могут вызывать дисбактериоз кишечника, что, в свою очередь, нарушает обмен веществ.Были проанализированы фекальные пробы – до, во время и после приступов джетлага, вызванного 10-часовым перелетом. У испытуемых увеличивалось количество бактерий, обычно распространенных у людей с ожирением и сахарным диабетом. Позже, когда они вернулись к обычному циклу сна, количество этих бактерий уменьшилось до нормы.Установлено, что у кишечных бактерий также есть система циркадных ритмов: каждую ночь происходит «смена караула», чтобы хорошие парни продолжали управлять кораблем. Если же вы лишаете себя сна, то позволяете патогенным бактериям получить контроль над кишечником (и, следовательно, мозгом).Доказано, что депривация сна приводит к неправильному выбору продуктов питания, а также к перееданию. И то и другое предоставляет недружелюбным бактериям шанс выйти из-под контроля. Они ведь тоже любят поесть!

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