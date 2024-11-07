Бывает даже у молодых: доктор Загидуллин назвал признаки скачков давления из-за погоды

Скачки артериального давления из-за «капризов» погоды сегодня бывают не только у пожилых, но даже у молодых людей, которым нет и 30 лет.Проблемы со здоровьем, вызванные нестабильным артериальным давлением, помолодели – об этом говорит даже то, что многие жалобы на плохое самочувствие из-за погоды поступают от молодых людей.Доктор медицинских наук, профессор Науфаль Загидуллин констатировал: молодые пациенты действительно стали чаще поступать к врачам с инсультами и инфарктами.«Это связано с изменением самой жизни, которая требует более мощной отдачи от человека», - сказал он по данному поводу в интервью prufy.ru.По словам доктора Загидуллина, многие люди сегодня ощущают сильный прессинг, обусловленный особенностями экономической и политической жизни. Данное обстоятельство оказывает сильное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы и, соответственно, на артериальное давление. Как следствие, люди становятся более чувствительными к изменениям погоды, колебаниям в атмосфере. Усугубляют такую уязвимость перегрузки на работе и отсутствие нормального отдыха, плохая физическая форма, недосып и вредные привычки.Доктор Загидуллин назвал признаки скачков давления из-за погодыГоловная боль (боль в висках или в затылочной области);Головокружение, мушки перед глазами;Слабость, понижение переносимости физической нагрузки;Плохое засыпание, бессонница, ночные кошмары;Потеря энергетического тонуса, работоспособности;Снижение концентрации;Бледность, обморочное состояние;Тошнота.Метеочувствительным людям Науфаль Загидуллин посоветовал следить за прогнозами погоды. Он добавил, что погодные изменения обычно оказывают влияние на самочувствие в осенне-зимний и в зимне-весенний периоды.«Если человек обладает метеочувствительностью и видит, что в ближайшие дни произойдет снижение или повышение атмосферного давления, то может дополнительно принять таблетку от давления. Когда атмосферное давление понижается, можно принимать наборы витаминов, успокаивающие препараты для нервной системы, стараться нормализовать сон», - сообщил эксперт.

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