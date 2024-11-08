Психолог Романив поделилась действенными способами борьбы со стрессом

Тревога и стресс стали постоянными спутниками современного человека, но существуют действенные способы быстро восстановить душевное равновесие. В интервью «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив поделилась практическими методами, которые помогают справиться с острыми проявлениями тревоги и вернуть самообладание в критические моменты.Мало кто знает, что глубокое дыхание воздействует на специальную группу нейронов в стволе мозга. Именно этот механизм объясняет успокаивающий эффект размеренного дыхания. Специалисты Стэнфордского университета выявили прямую связь между ритмом дыхания и эмоциональным состоянием: учащенное поверхностное дыхание усиливает тревогу, тогда как медленные глубокие вдохи способствуют релаксации.Физическая активность служит естественным каналом для выхода накопившихся эмоций. Психологи рекомендуют безопасные способы высвобождения негативной энергии: можно порвать ненужную бумагу, потопать ногами или заняться боксом. При таком подходе организм избавляется от гормонов стресса – кортизола и норадреналина.Письменная фиксация тревожных мыслей позволяет структурировать переживания и взглянуть на них более объективно. Ведение дневника становится своеобразной формой самотерапии, помогающей осознать и проработать беспокоящие вопросы.Простые сенсорные упражнения, такие как контакт с теплой или прохладной водой, эффективно отвлекают от тревожных мыслей. Подобные действия не только переключают внимание, но и создают ощущение стабильности и безопасности.Исследователи из Медицинской школы Брайтона и Сассекса доказали терапевтическое воздействие природных звуков на человеческий организм. В отличие от искусственных шумов, усиливающих внутренний диалог и тревожность, естественные звуки способствуют снижению частоты сердечных сокращений и общему расслаблению. При отсутствии возможности погулять в парке можно использовать специальные аудиозаписи с природными звуками.

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