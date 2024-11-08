Не только курильщики": история борьбы с раком легких разрушает стереотипы

История пациентки с раком легких разрушает стереотипы о болезни. Несмотря на активную информационную кампанию, многие люди продолжают ассоциировать рак легких исключительно с курением.Мелани Эрвин из Великобритании столкнулась с предвзятым отношением общества после того, как у нее диагностировали рак легких. 57-летняя женщина всю жизнь придерживалась принципов здорового образа жизни: практиковала йогу, отказалась от мяса и никогда не курила. Тем не менее, она оказалась среди тех, кого настигла эта тяжелая болезнь.Первые симптомы появились в 2020 году, в период пандемии коронавируса. Эрвин обратилась к врачу с жалобами на сильную утомляемость, предполагая, что это может быть последствием перенесенного COVID-19. Несмотря на отсутствие респираторных симптомов, терапевт направила пациентку на комплексное обследование. Результаты рентгена выявили новообразование в легком.Оперативное вмешательство, во время которого удалили опухоль вместе с половиной левого легкого, казалось, решило проблему. Однако в 2022 году болезнь вернулась, и врачи диагностировали четвертую стадию рака. После первоначального шока Мелани нашла в себе силы бороться дальше.Сейчас женщина проходит таргетную терапию, препараты которой блокируют рост раковых клеток. Она осознает временный характер действия лекарств, но не теряет оптимизма и надеется на появление новых методов лечения, которые помогут ей жить с этим диагнозом дольше.

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