Уролог Гадзиян: сахар снижает уровень тестостерона и портит потенцию мужчинам

Некоторые продукты негативно сказываются на качестве потенции у мужчин, – об этом предупредил уролог Марк Гадзиян.Уролог Гадзиян составил список продуктов, употребление которых негативно сказывается на мужском здоровье, включая его сексуальные функции. В этот перечень врач включил сахар. По словам уролога, пристрастие к содержащим его продуктам снижает уровень тестостерона и портит потенцию мужчинам.«Избыточное потребление сахара способствует повышению уровня глюкозы в крови и нарушениям обмена веществ, что приводит к набору веса, а также провоцирует увеличение инсулина, подавляющего выработку тестостерона», - предостерег специалист в Telegram-канале.Кроме того, навредить своей потенции рискуют мужчины, которые часто едят фастфуд. Блюда из заведений фастфуда часто содержат трансжиры, которые провоцируют повышение уровня холестерина. Увеличение этого жироподобного вещества опасно тем, что его излишки скапливаются в кровеносных сосудах, нарушая полноценное кровообращение. От плохого кровообращения страдает в том числе урогенитальная область, ухудшается потенция.Другая категория опасных для мужской потенции продуктов – это переработанные мясные изделия. Они содержат чрезмерную концентрацию жиров и соли, а также насыщены разнообразными искусственными добавками. Их регулярное употребление нарушает нормальное функционирование работы сердца и системы кровообращения, с которыми у мужчин тесно связана половая функция.Продукты на основе сои тоже могут отрицательно влиять на мужскую потенцию, так как соя содержит фитоэстрогены, способные при частом употреблении снижать уровень тестостерона, заметил врач-уролог.Вдобавок Гадзяин посоветовал мужчинам не увлекаться питьем газированных напитков. В их состав входят сахар, кофеин и фосфорная кислота – вещества, способные нарушать обмен веществ и подавлять синтез тестостерона.Наконец, потенцию у мужчин портит частый прием алкоголя.«Частое употребление спиртного ослабляет центральную нервную систему, нарушает функции печени и приводит к снижению уровня тестостерона, что может вызвать снижение либидо и эректильные проблемы», - обратил внимание врач.

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