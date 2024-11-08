Терапевт Зятенкова раскрыла, что на самом деле фатально разрушает печень

Один из главных врагов печени — это алкоголь. Однако статистика показывает, что сейчас чаще всего орган разрушает вовсе не спиртное. Почему так происходит? И как защитит печень от опасных патологий? Об этом рассказала кандидат наук Елена Зятенкова.Еще древние греки считали, что печень — место, где живет наша душа и рождаются эмоции. В каком-то смысле они были правы, ведь этот орган можно назвать большой лабораторией, поскольку он выполняет огромное количество функций.Однако главная задача печени — это детоксикация организма, говорит Елена Зятенкова.«Любые вещества, которые попали в организм с едой, водой, посредством вдыхания воздуха или нанесения кремов на кожу, в итоге окажутся в печени. Все, что опасно и даже ядовито, орган переработает. Токсичные вещества выведутся из организма естественным путем», — говорит врач.Очень важно, чтобы печень работала правильно и могла полноценно очищать организм от опасных веществ. Иначе даже у «зожников» развиваются серьезные заболевания. Яркий тому пример — клинический случай из практики Елены Зятенковой.Разбор клинического случаяНа прием пришла женщина с жалобами, что у нее повышены печеночные ферменты. Врачи сделали УЗИ, а также взяли анализы крови. Обследования показали: у пациентки фиброз, причем уже на второй стадии.Женщина была поражена, услышав диагноз. Она правильно питалась, занималась спортом, не имела вредных привычек. Оказалось, во всем виновата ее профессия: уже 30 лет женщина работает бухгалтером на лакокрасочном заводе. Несмотря на то что она была в изолированном помещении, все равно вдыхала токсические вещества, которые разрушили печень.У печени есть еще две важнейшие функции — это синтетическая и накопительная. Все белки, которые есть в организме, синтезируются в этом органе. В печени также накапливаются жирорастворимые витамины А, Е, D. Благодаря органу они усваиваются и приносят пользу здоровью.Как можно заподозрить проблемы с печеньюЭтот орган считают молчаливым: болит печень редко и только в исключительных случаях. Но есть ряд симптомов, по которым можно заподозрить проблемы с печенью:постоянная усталость и слабость,тяжесть в правом подреберье,пожелтение кожи и слизистых.Это уже тревожные симптомы, при которых надо срочно обращаться к врачу. Но чаще всего проблемы с органом обнаруживают случайно, когда человек приходит с совершенно другими жалобами.Почему происходит поражение печениПервая и самая распространенная причина — неалкогольная (метаболически ассоциированная) жировая болезнь печени. В органе накапливаются излишки жира — по статистике, этим недугом страдает до 30% населения Земли. Она развивается из-за неправильного питания, ожирения, сидячего образа жизни, курения, употребления большого количества лекарств.«К сожалению, становится все больше пациентов с ожирением, сахарным диабетом и метаболическим синдромом. И 99% людей с избыточной массой тела имеют проблемы с печенью. Это может быть и стеатоз (накопление жиров), и стеатогепатит, когда воспаленные ферменты попадают в кровоток. Не исключен и фиброз — рубцевание органа», — пояснила Елена Зятенкова в программе «Здоровый интерес с Оксаной Драпкиной».Раньше считалось, что печень начинает болеть поэтапно. Однако сейчас говорят о том, что допустима «теория нескольких ударов», когда в органе протекают сразу два и более разрушительных процессов. Поэтому крайне важно следить как за весом, так и за окружностью талии: она не должна превышать 90 см.Вторая по распространенности причина — алкогольное поражение печени. Здесь все просто: орган страдает, потому что человек злоупотребляет спиртным. Нельзя исключать и вирусные гепатиты Это целая группа разнообразных заболеваний, которые вызывает воспаление печени.Какие анализы надо сдать, чтобы проверить печеньВсе начинается со стандартной схемы — это общий и биохимический анализы крови. Они помогают оценить функцию печени, АЛТ, АСТ и другие важные показатели.липидограмму;анализ на метаболиты углеводного обмена;индекс HOMA-IR (Homeostasis model assessment of insulin resistance) — это формула, которая учитывает уровень глюкозы и инсулина в крови;общий белок;альбумин;С-реактивный белок.Надо ли чистить печеньПечень почистить нельзя, говорит Елена Зятенкова. Если бы такая возможность была, врачи бы давно включили ее в свою практику.«Когда пациент рассказывает про чистки печени, то это история про усиление оттока желчи с помощью различных средств. Но таким образом можно себе сильно навредить! Поэтому не надо практиковать никакие чистки», — говорит врач.Печень почистить нельзя, но ее можно не засорять. И помогут в этом простые, но эффективные правила:не курить;не пить алкоголь;много двигаться — ходить минимум час в день;есть минимум 400 г овощей и фруктов в сутки;не употреблять более 5 г соли в день.Что касается продуктов, то больше всего печень не любит алкоголь — этим фактом никого не удивишь. Также орган разрушают быстрые углеводы, избыток энергии будет накапливаться в виде жира. Это сладкое и мучное: конфеты, булочки, торты, печенье и так далее.Еще один враг печени — трансжиры. Их много в соусах, сухариках и чипсах, фастфуде и даже в выпечке.«Кормите» орган клетчаткой, рыбой, белком, зеленью.

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