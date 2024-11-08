8 плюсов и 4 минуса: как появление собаки в доме влияет на сердце, ЖКТ и иммунитет

Домашние животные дарят радость, поднимают настроение и даже спасают хозяев от депрессии — это доказано наукой. Собака также влияет и на физическое здоровье. Например, давление понижается, а иммунитет становится крепче.Когда в доме появляется собака, то жизнь всех членов семьи кардинально меняется. Щенка нужно кормить по часам, обучать правилам поведения, командам, гулять, да и просто уделять малышу много внимания. С возрастом хлопот станет меньше, однако питомец все равно будет отнимать достаточно времени и сил, одни только активные прогулки чего стоят.Но для людей такие перемены приносят гораздо больше пользы, чем вреда, говорят ученые. Эксперты проводили множество исследований, и вот несколько главных выводов.Как собака может укрепить здоровьеВо-первых, наличие собаки снижает риск смерти от всех причин. К такому выводу пришли эксперты из Австралии, проанализировав почти 4 миллиона отдельных медицинских случаев за 70 лет. Оказалось, что у владельцев собак вероятность преждевременной смерти была ниже на 24% по сравнению с теми, у кого собаки не было. Ученые связали это с повышенной физической активностью, которая укрепляет организм.Во-вторых, у владельцев собак реже наблюдались проблемы с давлением. Люди не страдали от гипертонии, потому что много времени проводили на свежем воздухе. Это не только приносит пользу сердцу, но еще и помогает сохранить фигуру. По этой же причине «собачники» реже сталкивались с инфарктами и инсультами.В-третьих, собаку полезно заводить людям, которые уже пострадали от сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что проживание с питомцем снижает риск повторных госпитализаций (например с сердечным приступом) на 35% по сравнению с людьми с такой же историей болезни, но без собаки.Еще одно недавнее исследование в Великобритании показало, что взрослые владельцы собак почти в четыре раза чаще достигают ежедневных целей физической активности, чем те, у кого нет питомца. Детям животное тоже может принести пользу: они более активны и лучше справляются с логическими задачками по сравнению со сверстниками без собаки, пишет Science Alert.И, конечно, наличие четвероногого друга укрепляет иммунную систему. Животные гуляют на улице, и, даже если вы тщательно моете им лапы, они все равно приносят домой различные бактерии. И если соблюдать гигиену (регулярно мыть полы, животное, менять белье), то вы ничем не заболеете, а вот иммунитет станет крепче.А еще собаки улучшают здоровье ЖКТ. Микробиом становится разнообразнее, что идет только на пользу. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.Какие есть рискиВ жизни с собакой есть и свои минусы. О них тоже надо знать, говорят ученые.У вас может появиться аллергия. Питомец в доме — это слюна, перхоть и шерсть. Все это провоцирует аллергическую реакцию. Начинают чесаться глаза, вы постоянно чихаете, могут появиться сыпь и проблемы с дыханием.Повышается риск астмы. Недавний метаанализ объединил данные почти двух миллионов детей. Результаты показали, что раннее знакомство с собаками может повысить риск развития астмы, хотя и не так сильно, как наличие кошки. Возраст ребенка, интенсивность контактов с собакой и индивидуальные особенности играют важную роль в появлении заболевания.Иммунная система может быть в зоне риска. Собаки кусаются и царапаются, особенно в возрасте до года. На коже появляются царапины и раны, все это повышает риск занесения инфекции, ослабляя иммунитет.Опасные инфекции. Лептоспироз, пастереллез, листериоз — все это опасные заболевания, которые собака может передать хозяину и наоборот. Чтобы избежать их, регулярно вакцинируйте животное и следите за его рационом и гигиеной.Какой вывод из этого можно сделать? Собака в доме приносит пользу здоровью, а чтобы избежать рисков, надо тщательно следить за питомцем. Мыть лапы после каждой прогулки, хорошо кормить, вовремя водить к ветеринару и делать прививки по расписанию.

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