Названы необычные симптомы, которые могут указывать на развитие деменции

При деменции с тельцами Леви галлюцинации и нарушения сна могут проявиться задолго до других симптомов заболевания. Такой важной информацией поделился Владимир Захаров, доктор медицинских наук и профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.Деменция с тельцами Леви занимает второе место после болезни Альцгеймера по частоте встречаемости среди подобных заболеваний. Пациенты с этой формой деменции страдают от прогрессирующего ухудшения когнитивных функций, психических нарушений и симптомов, характерных для болезни Паркинсона.Заболевание чаще всего поражает людей старше 60 лет. В основе патологического процесса лежит образование особых включений – телец Леви – внутри нервных клеток головного мозга. От локализации этих включений зависят проявления болезни, отмечает профессор Захаров.Для предотвращения развития деменции с тельцами Леви рекомендуются те же профилактические меры, что и при болезни Альцгеймера. Специалист подчеркивает важность контроля артериального давления, уровня сахара и холестерина в крови. Среди других факторов риска – избыточная масса тела, черепно-мозговые травмы и низкая интеллектуальная активность. Поддержание активного образа жизни и своевременное лечение сосудистых заболеваний помогают сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте.

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