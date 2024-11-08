Названы необычные симптомы, которые могут указывать на развитие деменции
Деменция с тельцами Леви занимает второе место после болезни Альцгеймера по частоте встречаемости среди подобных заболеваний. Пациенты с этой формой деменции страдают от прогрессирующего ухудшения когнитивных функций, психических нарушений и симптомов, характерных для болезни Паркинсона.
Заболевание чаще всего поражает людей старше 60 лет. В основе патологического процесса лежит образование особых включений – телец Леви – внутри нервных клеток головного мозга. От локализации этих включений зависят проявления болезни, отмечает профессор Захаров.
Для предотвращения развития деменции с тельцами Леви рекомендуются те же профилактические меры, что и при болезни Альцгеймера. Специалист подчеркивает важность контроля артериального давления, уровня сахара и холестерина в крови. Среди других факторов риска – избыточная масса тела, черепно-мозговые травмы и низкая интеллектуальная активность. Поддержание активного образа жизни и своевременное лечение сосудистых заболеваний помогают сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте.
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