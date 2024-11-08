Кардиолог Годесет рассказала, о чем свидетельствует привычка спать в подушках
Многие люди интуитивно создают вокруг себя "крепость" из подушек, стараясь принять полусидячее положение во время сна. Такое поведение часто свидетельствует о дискомфорте в горизонтальном положении и может быть сигналом развивающейся сердечной недостаточности.
При этом заболевании в лёгких происходит застой жидкости, что существенно затрудняет дыхание в ночное время. Эксперт настоятельно рекомендует обращаться к специалистам при появлении потребности в дополнительных подушках для сна или пробуждениях от нехватки воздуха
Хотя сердечная недостаточность относится к хроническим заболеваниям и не поддаётся полному излечению, своевременное обращение к врачу позволяет значительно улучшить прогноз. К характерным признакам заболевания также относятся повышенная утомляемость и отёчность конечностей.
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