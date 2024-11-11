Повседневные привычки, которые портят здоровье

Каждый день мы совершаем действия, которые стали для нас настолько привычными, что мы редко задумываемся о возможных последствиях для здоровья.Например, частая поза сгорбившись над телефоном или компьютером может быть вредной для осанки. Склоняя голову и сутулясь, мы оказываем давление на шею и верхнюю часть позвоночника. Со временем это может привести к болям в шее, а также к хроническим проблемам со спиной и плечами.Еще одна распространенная привычка – смотреть в экран телефона или планшета перед сном. Голубой свет от экрана подавляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за здоровый сон. В результате нарушается биологический ритм, и заснуть становится сложнее.Также нередко мы сидим, закинув ногу на ногу. Хотя это кажется безобидным, такая поза может негативно сказаться на кровообращении, особенно если она становится привычкой. При длительном нахождении в этом положении сосуды пережимаются, что может вызвать застой крови, отеки, а в долгосрочной перспективе – даже варикозное расширение вен.

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