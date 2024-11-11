Врач рассказала, как избежать повышения давления по утрам
Принимайте лекарства строго по назначению врача, чтобы их действие покрывало утренний скачок давления. Иногда врачи рекомендуют комбинированные препараты или двукратный прием в сутки. Резкие изменения положения тела после сна могут спровоцировать скачок давления, поэтому важно постепенно переходить из лежачего положения в сидячее и вставать медленно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, — добавила Тен.
Врач подчеркнула, что утренние часы часто сопровождаются стрессом перед рабочим днем или физической нагрузкой. Тен напомнила, что простые дыхательные упражнения, утренние растяжка и расслабление помогают смягчить утренний скачок давления.
Завтрак, богатый калием и магнием, помогает сосудам легче справляться с нагрузкой. Эти микроэлементы поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы и предотвращают резкие колебания давления, — подытожила специалист.
Тен ранее рассказала, что утренние часы наиболее опасны для гипертоников из-за естественного подъема давления и повышенной нагрузки на сердце и суставы. Она добавила, что в данное время суток давление плохо контролируется.
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