Названа разновидность деменции, что может развиться в молодом возрасте
Юный возраст не является гарантией от деменции. В первую очередь речь идёт о рисках сосудистой деменции. Она может «нагрянуть» достаточно рано на фоне гипертонии, высокого уровня холестерина или сахара в крови.
Поэтому доктор настоятельно рекомендует: в любом возрасте надо заботиться о здоровье сосудов. И также всем стоит обращать внимание на повышенную забывчивость или трудности концентрации внимания. Это повод идти к неврологу.
Сосудистая деменция часто возникает как следствие поражения головного мозга при сосудистых патологиях: гипертонической болезни, атеросклерозе, инсультах. Поначалу формируется комплекс преддементных, «легких» ментальных нарушений.
Причем, процесс идёт постепенно, и человек не всегда бьёт тревогу. Нарушения сна, забывчивость и депрессию списывают на усталость и пр. Именно тут и кроется самая большая опасность подобных диагнозов, особенно, у молодых.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Неврология
Добавить комментарий