Названа разновидность деменции, что может развиться в молодом возрасте

Принято считать, что деменция является проблемой пожилого возраста. Она действительно чаще всего развивается после 60 лет. Но есть ее разновидность, от которой порой страдают и молодые. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров.Юный возраст не является гарантией от деменции. В первую очередь речь идёт о рисках сосудистой деменции. Она может «нагрянуть» достаточно рано на фоне гипертонии, высокого уровня холестерина или сахара в крови.Поэтому доктор настоятельно рекомендует: в любом возрасте надо заботиться о здоровье сосудов. И также всем стоит обращать внимание на повышенную забывчивость или трудности концентрации внимания. Это повод идти к неврологу.Сосудистая деменция часто возникает как следствие поражения головного мозга при сосудистых патологиях: гипертонической болезни, атеросклерозе, инсультах. Поначалу формируется комплекс преддементных, «легких» ментальных нарушений.Причем, процесс идёт постепенно, и человек не всегда бьёт тревогу. Нарушения сна, забывчивость и депрессию списывают на усталость и пр. Именно тут и кроется самая большая опасность подобных диагнозов, особенно, у молодых.

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