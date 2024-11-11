«Четыре особенно важных для иммунитета»: врач назвала нужные в простудный сезон вещества и продукты

Продукты, содержащие четыре особенно важных для иммунитета вещества, улучшают защиту организма от инфекций в простудный сезон.Врач-диетолог Людмила Денисенко назвала нужные в простудный сезон вещества и продукты.«Безусловно, в простудный сезон важны все витамины, но есть четыре особенно важных для иммунитета, которые повышают сопротивляемость организма инфекциям», - констатировала специалистПо словам Денисенко, в группу особенно важных для иммунитета и нужных в простудный сезон, входят источники витамина D. Его достаток обеспечивает профилактику ослабления иммунитета, а также нормализацию артериального давления, работы сердца и кишечника. Витамин D содержат печень трески, жирная рыба, яйца, молочные продукты, сливочное масло, куриная или говяжья печень.Также врач посоветовала употреблять продукты, богатые витамином А – это делает слизистые оболочки менее проницаемыми для вирусных частиц и возбудителей инфекций. Им насыщены продукты животного происхождения: печень, яичные желтки, сливки, рыбий жир, сливочное масло. Кроме того, витамин А вырабатывается в организме при употреблении растительных продуктов оранжевого цвета.Среди четырех особенно важных для иммунитета и нужных в простудный сезон веществ врач назвала также витамин С. Он является одним из самых известных антиоксидантов, обладает способностью предохранять организм от проникновения бактерий и вирусов, помогает ему бороться с воспалением.Особенно много витамина С содержат такие продукты как сушеный шиповник, красный сладкий болгарский перец, черная смородина, облепиха (можно покупать замороженные ягоды), редиска, обычная капуста и брокколи, апельсины.Еще одно вещество, которое следует достаточно получать в простудный сезон, – это цинк. Денисенко уточнила, что цинк является одним из главных участников иммунных процессов, защищает клетки организма от повреждений и «взломов» вирусами. Обеспечить им могут следующие продукты: тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут, арахис, но особенно эффективно – животные продукты: куриные сердечки, говядина, язык, индейка, яичные желтки.

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