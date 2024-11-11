Особенности питания при разных типах диабета: почему это важно, объяснила врач Сидорова

Строгих запретов на конкретные продукты для диабетиков по современным стандартам не существует. Если есть доступ к системам мониторинга, уровень сахара и дозу инсулина довольно просто держать под контролем.Если у вас диабет, следует помнить о мере и выбирать продукты с низким гликемическим индексом. Например, специальные сладости для диабетиков имеют сниженный гликемический индекс, что может быть полезнее для пациентов, чем конфеты или печенье с рафинированным сахаром, но и их потребление также требует контроля.И даже при инсулиновой поддержке диабетикам важен контроль питания. Почему — «Доктору Питеру» объяснила врач-эндокринолог Юлия Сидорова, основательница школы питания и гормонального здоровья Seeds.Что есть при диабете первого типаДиабет — это хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена глюкозы в организме. При диабете 1-го типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, что требует постоянных инъекций гормона. Этот тип заболевания обычно возникает из-за аутоиммунных нарушений. Благодаря современным технологиям пациенты с таким диагнозом могут есть практически все, что и остальные люди.С помощью глюкометра нужно лишь контролировать уровень сахара в крови и вовремя вводить инсулин. Причем есть системы мониторинга, которые могут отслеживать уровень глюкозы в режиме реального времени, предупреждая о возможных скачках сахара, что упрощает контроль за питанием.Но для того, чтобы правильно рассчитать дозу инсулина, важно учитывать гликемический индекс продуктов. Это показатель, отражающий, насколько быстро углеводы из пищи повышают уровень сахара в крови. Продукты с высоким ГИ — это, например, белый хлеб, сладости. С низким ГИ — овощи, бобовые. После определения ГИ продуктов можно рассчитать необходимую дозу инсулина. Это делается на основе общего количества углеводов в порции пищи (в хлебных единицах — ХЕ).Соответственно, чем больше углеводов съедено, тем выше должна быть доза инсулина. Рекомендуется комбинировать в рационе продукты с высоким и низким ГИ для более плавного контроля уровня сахара. Совсем исключать углеводы нельзя, ведь в таком случае есть риск гипогликемии. Слишком низкий уровень сахара может привести к головокружению, слабости, потере сознания и даже гипогликемической коме.Как есть при диабете 2-го типаУ пациентов с диабетом 2-го типа снижена чувствительность клеток к инсулину, хотя его выработка может оставаться на нормальном уровне. Диабет 2-го типа часто развивается у людей с избыточным весом. При этом типе диабета правильное питание имеет более важное значение, поскольку помогает контролировать вес и снижать инсулинорезистентность, тем самым замедляя прогрессирование заболевания.Разберем ключевые рекомендации по питанию для диабетиков 2-го типа, которые также применимы и к диабету 1-го типа.Правила питанияКонтроль калорийностиСнижение веса на 5-10% от массы тела может значительно улучшить чувствительность клеток к инсулину. По этой причине следует следить за общей калорийностью и разнообразием рациона. Питание по методу гарвардской тарелки поможет вписываться в калораж и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.? рациона должны составлять овощи и фрукты.? — крупы, макароны, хлеб из цельнозерновой пшеницы.? белка — мясо, молочные продукты, бобовые.Полезные растительные жиры (оливковое, арахисовое, кунжутное и другие масла) в умеренном количестве также важны.Клетчатка в рационеСледует увеличить количество клетчатки — свежих овощей, фруктов с низким ГИ, цельнозерновых продуктов, бобовых — до 25–30 граммов в день, так как она замедляет всасывание углеводов и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.Снижение количества насыщенных жировИзбыточное потребление насыщенных жиров — красное мясо, колбасы, жирные молочные продукты — способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, они сопутствуют диабету 2-го типа. Полезно заменить их ненасыщенными жирами: рыбой, авокадо, растительными маслами, орехами.Поменьше соли5-6 граммов в день (около одной чайной ложки) — вот норма для здорового рациона. Избыток повышает риск артериальной гипертензии, которая нередко встречается у пациентов с диабетом 2-го типа.Адекватное потребление белковБелки помогают поддерживать мышечную массу и замедляют усвоение углеводов. Поэтому в рационе диабетика должно быть достаточное количество нежирного мяса, птицы, рыбы, яиц, молочных продуктов с низким содержанием жира.Ограничение алкоголяАлкоголь, как и все быстрые углеводы, может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, нарушать обменные процессы. Если пациент с диабетом употребляет алкоголь, важно контролировать его количество и избегать употребления на голодный желудок.Режим питанияПри диабете 2-го типа особенно важна регулярность приемов пищи для поддержания стабильного уровня сахара. Оптимально — 3 основных приема и 2-3 небольших перекуса в течение дня. Кому-то, например, может требоваться перекус на ночь для предотвращения гипогликемии. В целом рекомендуется адаптировать режим питания под конкретные нужды пациента в зависимости от потребностей организма.Стабильный размер порцийОбъем съеденного не всегда оказывает прямое влияние на уровень сахара в крови, но соблюдение сбалансированного питания важно для поддержания нормального веса и общего здоровья. А мы уже знаем, что для пациентов с диабетом 2-го типа стабилизация веса помогает снизить инсулинорезистентность, уменьшить нагрузку на поджелудочную железу. В итоге снижается и потребность в медикаментах, улучшается качество жизни.Регулярная физическая активностьФизические нагрузки делают организм более чувствительным к инсулину, что помогает снизить уровень сахара в крови. Регулярные упражнения также могут помочь снизить кровяное давление и улучшить уровень холестерина, способствовать поддержанию здорового веса тела или — при необходимости — его уменьшению, улучшению памяти, сна и настроения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки