Раскрыто, безопасно ли для здоровья есть гранатовые косточки
В гранатовых косточках много клетчатки. Она улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ, хорошо насыщает. Также косточки содержат антиоксиданты, витамины группы B, витамин E, магний. Согласно исследованиям, вещества в косточках граната благотворно влияют на гормональный баланс, особенно это касается женщин.
Однако из-за твёрдой структуры гранатовые косточки лучше не есть тем, у кого чувствительная зубная эмаль, заболевания желудка. Дело в том, что эти косточки с трудом перевариваются. Также в гранате присутствуют органические кислоты, которые в большом количестве могут раздражать слизистую у тех, кто страдает гастритом или язвой.
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