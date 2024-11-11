Раскрыто, безопасно ли для здоровья есть гранатовые косточки

Гранат — фрукт необычный. При его употреблении может возникнуть множество вопросов. Например, о том, можно ли вообще есть гранатовые косточки.В гранатовых косточках много клетчатки. Она улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ, хорошо насыщает. Также косточки содержат антиоксиданты, витамины группы B, витамин E, магний. Согласно исследованиям, вещества в косточках граната благотворно влияют на гормональный баланс, особенно это касается женщин.Однако из-за твёрдой структуры гранатовые косточки лучше не есть тем, у кого чувствительная зубная эмаль, заболевания желудка. Дело в том, что эти косточки с трудом перевариваются. Также в гранате присутствуют органические кислоты, которые в большом количестве могут раздражать слизистую у тех, кто страдает гастритом или язвой.

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