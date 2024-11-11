Рецепт кальмаров с овощами при недостатке йода порекомендовала диетолог Парецкая

Кальмары, как и многие другие морепродукты, появились на столах большинства россиян относительно недавно. Но многие полюбили этот продукт за яркий вкус, невысокую калорийность и пользу для здоровья.Кальмар — это морепродукт, который пользуется популярностью во многих кухнях мира. Он не только вкусен, но и обладает множеством полезных свойств. Однако, как и любой продукт, кальмар имеет свои плюсы и минусы, а также есть противопоказания для употребления. Подробностями с «Доктором Питером» поделилась диетолог Елена Парецкая.Польза кальмаровВысокое содержание белка. Кальмары являются отличным источником белка, что делает их идеальными для людей, следящих за своим питанием. Белок необходим для восстановления тканей, поддержания мышечной массы и общего здоровья.Низкая калорийность. Кальмары содержат мало калорий, что делает их подходящими для диетического питания. Это позволяет наслаждаться их вкусом без лишних углеводов и жиров.Богаты микроэлементами. Кальмары содержат множество витаминов и минералов, таких как витамин B12, селен, медь, цинк и особенно йод. Эти вещества способствуют нормальной работе иммунной системы, улучшению обмена веществ и поддержанию здоровья кожи.Омега-3 жирные кислоты. Кальмары содержат полезные жирные кислоты, которые способствуют снижению уровня холестерина и поддержанию сердечно-сосудистой системы.Антиоксиданты. Кальмары содержат антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений и замедляют процессы старения.Вред кальмаровАллергические реакции. Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на морепродукты, включая кальмаров. Симптомы варьируются от легкого зуда до серьезных реакций, таких как анафилаксия.Высокое содержание холестерина. Несмотря на пользу, кальмары содержат довольно много холестерина. Людям с повышенным уровнем холестерина или сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить их потребление.Риск загрязнения. Как и многие морепродукты, кальмары могут накапливать токсины и тяжелые металлы из окружающей среды. Поэтому важно покупать их у надежных поставщиков и следить за качеством.Проблемы с пищеварением. У некоторых людей кальмары могут вызывать дискомфорт в желудке или кишечнике. Это может быть связано с индивидуальной непереносимостью или перееданием.Кому нельзя есть кальмаровАллергики. Люди, страдающие от аллергии на морепродукты, должны полностью исключить кальмары из своего рациона.Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем, у кого есть проблемы с сердцем или высоким уровнем холестерина, следует ограничить потребление кальмаров из-за их содержания холестерина.Беременные и кормящие женщины. Хотя кальмары могут быть полезны, беременным и кормящим женщинам следует быть осторожными с морепродуктами, чтобы избежать риска токсинов.Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Тем, кто страдает от гастрита или язвы, следует избегать кальмаров, так как они могут вызвать раздражение.Кальмары с овощами и соевым соусомЭто блюдо не только вкусное, но и полезное благодаря содержанию йода и других витаминов.Время приготовления30 мин.Ингредиентыперец болгарский любой1 шт.масло растительное рафинированное1 ст.л.зелень измельченнаяпо вкусуСпособ приготовленияПодготовка кальмаровЕсли кальмары заморожены, разморозьте их. Очистите от пленок и внутренностей, промойте под холодной водой.Нарезка овощейНарежьте болгарский перец и морковь тонкими полосками, лук – полукольцами, а чеснок мелко порубите.ОбжаркаВ сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и болгарский перец, жарьте еще 5-7 минут.Добавление кальмаровВ сковороду добавьте кальмары и соевый соус. Готовьте на среднем огне около 3-5 минут, пока кальмары не станут мягкими. Не передержите, иначе они могут стать резиновыми.ПодачаПосолите и поперчите по вкусу. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью.Кальмары могут быть полезным и вкусным дополнением к рациону, но важно учитывать индивидуальные особенности организма и потенциальные риски. Как и с любым продуктом, умеренность и осознанный подход к питанию — ключ к здоровью.

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