Кардиолог перечислила признаки приближающегося инфаркта

Боль в груди и одышка могут быть признаками приближающегося инфаркта, рассказала врач-кардиолог Анастасия Малай. По ее словам, также симптомами надвигающегося сердечного приступа могут быть изжога, тошнота, боль в животе и несварение желудка.Мужчины чаще, чем женщины, описывают боль в груди и левую руку во время сердечного приступа. Независимо от характера или локализации боли при сердечном приступе, она может нарастать постепенно, приходить и уходить, возникать внезапно или просто ощущаться как тупая, постоянная боль, — объяснила врач.Кардиолог отметила, что предвестником сердечного приступа может быть боль, которая распространяется из груди в руки, спину, челюсть, шею или живот. Также на инфаркт могут указывать обильное потоотделение или же холодный пот. Это связано с тем, что сердце испытывает стресс, из-за чего организм пытается охладиться.Чувство беспричинной паники также является одним из признаков сердечного приступа. Головокружение не всегда является симптомом этого состояния, но если оно возникает внезапно без видимых причин наряду с дискомфортом в груди и нехваткой воздуха, вам нужно проверить свое состояние, — добавила Малай.

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