Названы серьезные проблемы, на которые могут указывать покраснения на руках

Покраснения и зуд на руках могут указывать на гормональные нарушения, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа. По ее словам, также это может быть признаком проблем с щитовидной железой.Руки также показатель того, как у нас работает ЖКТ. Желательно не тянуть, а обращаться к врачу. Культура здоровья — это важно, — объяснила врач.Аллерголог отметила, что в период холодов следует заботиться о коже рук, использовать увлажняющие жирные крема и носить перчатки. Из-за незащищенности от морозов могут появляться краснота, отеки и зуд. Кроме того, важно помнить о витаминах.Витамин D защищает наши клетки кожи и сохраняет обменные процессы, а еще отвечает за работу нервных клеток, чтобы мы даже в холодную погоду были добры и веселы, — добавила Лапа.

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