Спим и худеем: КАК избавиться от жировой ткани во время сна

Новое исследование, проведенное сотрудниками Национальных институтов здравоохранения (NIH), предполагают, что во время сна в прохладной комнате сжигается большее количество калорий и жировой ткани.В ходе исследований было установлено, что довольно прохладная комната с температурой около 60 - 68 градусов по Фаренгейту является оптимальной для качественного сна, в то время как значительно более высокие или низкие температуры могут стать причиной беспокойства. Тем не менее, во время нового исследования было сделано предположение, что это явление имеет некоторые нюансы, а беспокойный сон может быть вызван другими, более сложными причинами, поэтому понижение температуры на термостате будет недостаточным для решения этой проблемы.Высокое качество сна имеет решающее значение для здоровьяТерморегуляция — система распределения тепла вашего организма — крепко привязана к циклам сна. Даже если вы просто лежите, это положение может вызвать сонливость из-за распределения тепла от центра вашего тела к периферии.Отсутствие сна практически также влияет на иммунную систему, как физический стресс или болезнь, что частично объясняет, почему недостаток сна связан с повышенным риском развития некоторых хронических заболеваний.Таким образом, высокое качество сна имеет решающее значение для здоровья.В этой статье я расскажу о последнем исследовании температуры сна, а также других факторах, которые помогут вам быстрее погрузиться в блаженный сон.Держи голову в холодеВо время сна внутренняя температура тела фактически снижается и является наиболее низкой в течение дня, как правило, около четырех часов после засыпания.В ходе исследования было установлено, что у тех, кто страдает от бессонницы, внутренняя температура тела перед сном обычно более высокая, чем у людей без расстройства сна, при этом повышенная температура приводит к повышенной возбудимости и усложняет процесс засыпания.Многие ученые считают, что любое средство, которое подражает естественному процессу снижения температуры вашего организма, например, резкая смена температуры после принятия горячей ванны, может улучшить качество сна."Прохладная голова" или, если быть более точным, прохладный головной мозг, вызывают чувство сонливости.Исследователи Университета Питтсбурга при школе медицины обнаружили, что страдающие от бессонницы люди, использовавшие головной колпак с циркулирующей в ней холодной водой, засыпали почти также быстро, как и люди без расстройств сна.Те, чьи головные колпаки были настроены на наиболее низкую температуру, засыпали быстрее, чем те, которые носили колпак с более высокой температурой. Успех использования такого прибора можно объяснить тем фактом, что повышенная активность головного мозга приводит в повышению его температуры.Многие страдающие бессонницей люди говорят, что они не могут заснуть, потому что не могут "выключить свой мозг", а охлаждающий колпак помогает решить эту проблему. Исследователи сделали вывод, из-за чрезмерной мозговой деятельности температура мозга была слишком высокой для сна.Охлаждение мозга может действительно помочь, так как мелатонин (ваш гормон сна) частично снижает температуру тела.Зевота также способствует охлаждению мозга, так как зевая, в носовые пазухи попадают пузырьки холодного воздуха.При отсутствии сна температура мозга также повышается, что объясняет, почему истощение вызывает чрезмерную зевоту.Секреты сжигания большего количества жира во время снаНовое исследование, проведенное сотрудниками Национальных институтов здравоохранения (NIH), предполагают, что во время сна в прохладной комнате сжигается большее количество калорий и жировой ткани.По словам д-ра Франческо Чели, заведующий кафедры эндокринологии и метаболизма университета штата Виржиния, даже небольшое снижение комнатной температуры помогает организму "сжигать калории и избавиться от избыточного сахара в крови" — благодаря бурой жировой ткани, которая присутствует в вашем организме.Помогая вам сжигать калории, бурая жировая ткань вырабатывает тепло, именно поэтому ее исследуют в качества инструмента для снижения веса, улучшения метаболизма и решения других проблем.Чем больше у вас бурой жировой ткани, тем лучше, так как существует прямое соотношение между уровнем активированной бурой жировой ткани и маркеров оптимального обмена веществ.У людей с большим количеством бурой жировой ткани под воздействием низких температур ускоряется метаболизм, улучшается контроль содержания уровня сахара в крови и повышается восприимчивость к инсулину.По мере взросления активность вашей бурой жировой ткани снижается, что помогает объяснить тенденцию набора веса по мере старения. Тем не менее, выполняя упражнения, этот процесс можно предупредить.К сожалению, другие данные предполагают, что оптимальная температура для активирования бурой жировой ткани НЕ является идеальной температурой для здорового сна.Дрожь активирует бурую жировую ткань, но мешает хорошему снуСогласно д-ру Чели существуют данные, которые указывают, что дрожь является механизмом, который заставляет бурую жировую ткань выделять тепло и сжигать калории.Как и физические упражнения, дрожь заставляет ваши мышцы вырабатывать гормон, который стимулирует использование энергии в клетках вашей буровой жировой ткани.Но дрожь не способствует крепкому сну, что подтверждается исследованием д-ра Эуса ван Сомерена и коллег из Нидерландского института неврологии.В то время как снижение внутренней температуры тела перед сном настраивает ваши часы "на сон", исследование Сомерена указывает на тот факт, что для глубокого и восстанавливающего сна температура кожи должна быть "абсолютно удобной".То есть, если вы думаете, что охлаждение поможет вам улучшить здоровье и метаболизм, этот метод не сработает—вы не сможете заснуть.В действительности, работа Сомерена и других исследователей предполагает, что оптимальной является температура кожи в диапазоне 90 градусов по Фаренгейту. Как правило, для достижения этой температуры вам необходима тонкая пижама, простыня и тонкое одеяло, даже если термостат в вашей спальне настроен на 65 градусов.Поэтому, если вы являетесь тем человеком, который отключает отопление и ныряет под огромное одеяло, вы можете хорошо спать, но активность вашей бурой жировой ткани, вероятно, не будет высокой.С другой стороны, в вашей спальне может быть слишком холодно, в результате чего кровеносные сосуды в вашей коже сжимаются, задерживая таким образом тепло и поднимая вашу температуру до уровня, при котором возможен спокойный сон.Если вы спите не один (неважно, сколько ног у вашего соседа по кровати: две или четыре), ситуация становится еще более сложной, особенно если комфортные для вас температуры отличаются.Совместный сон – непростое дело. Чтобы определить свою "идеальную температуру для сна" необходимо потрудиться; кроме того, у каждого она может быть разной. Тем не менее, температура тела – это всего лишь один из множества факторов, который влияет на качество и длительность сна.Сон голышом может быть полезнымПрофессор Расселл Фостер из Оксфордского университета рекомендует для улучшения качества сна не носить пижаму, что согласно одному исследованию фактически и делает треть всех взрослых.Если вы надеваете большое количество одежды, вашему телу может быть тяжело регулировать свою температуру.В пижаме или без нее, важно держать в тепле свои ступни и руки, потому что в противном случае кровеносные сосуды кожи будут сжиматься, таким образом уменьшая приток крови для предотвращения потери тепла, а из-за этого внутренняя температура снижается не так просто.И наоборот, согревание кожи приводит к расширению кровеносных сосудов, что способствует потере.Вывод: если вы хотите легко заснуть, вам должно быть достаточно тепло, чтоб кровеносные сосуды не сжимались, но не жарко, чтоб ваше тело не могло остыть.

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