Врач объяснил, почему у некоторых людей часто появляются синяки
Распространённой причиной легко появляющихся синяков может быть дефицит железа или витамина С. Восполнить недостаток этих нутриентов можно с помощью продуктов или пищевых добавок.
Более тревожными причинами являются проблемы со свёртываемостью крови или заболевание крови. Обратиться за медицинской помощью нужно, если синяки появляются в большом количестве, особенно на туловище, спине или лице.
Обратить внимание на синяки следует также в тех случаях, если у человека наблюдались обильные или длительные кровотечения, например, после незначительного пореза или во время хирургической операции.
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