Инфекционист Тихомолова назвала признаки наличия паразитов в организме

В течение жизни с глистами встречается 90% населения и чаще всего большинство из них даже не подозревает об этом. Как узнать, обитают ли в вашем организме непрошенные гости и что делать для их выдворения, корреспонденту рассказала главный внештатный инфекционист минздрава Нижегородской области Елена Тихомолова.«Гельминты – это целая группа самых разнообразных живых организмов, которые паразитируют в различных частях тела человека – кишечнике, внутренних органах, под кожей,?—?говорит Елена Тихомолова.?—?Все они настолько разнообразны, что общего проявления глистной инвазии нет. Большая часть их протекает бессимптомно, хотя в некоторых случаях может быть и яркая клиника при заражении?—?с температурой и интоксикацией».По словам врача, заподозрить гельминтоз можно, если в общем анализе крови повышен показатель эозинофилов. Эозинофилы?—?клетки крови, обеспечивающие защиту организма от чужеродных веществ. Повышение их уровня может говорить об аллергии или паразитарной инфекции. Если при диспансеризации в анализе крови выявится превышение нормы эозинофилов, врач может направить на дополнительные обследования. Но есть состояния, которые также вызывают повышение эозинофилов?—?например, аллергия, атопический дерматит, бронхиальная астма.«При этом не при всех гельминтозах повышаются эозинофилы в крови,?—?отмечает специалист.?—?Например, при большинстве кишечных гельминтозов нет изменений в анализе крови, требуется проводить анализ кала на яйца глист. А токсокароз, эхинококкоз, трихинеллез выявляются только по анализу крови с применением особых лабораторных методов».Причиной заражения гельминтами могут стать овощи, выросшие на загрязненной почве, плохо прожаренные рыбные продукты или экзотические продукты типа моллюсков. Некоторые паразиты могут проникать через кожу. У собак и кошек также есть паразиты, которые могут передаваться человеку, поэтому необходима своевременная дегельминтизация домашних питомцев. Известны случаи, когда туристы привозили в себе из тропических стран опасных «пришельцев».«Есть и другие опасные для жизни паразиты, например, трихинеллез в тяжелых случаях может приводить к летальному исходу. При описторхозе происходит поражение паразитами желчевыводящих путей с развитием или острого или хронического поражения печени. Однако бытующие мнения, что всем надо "чиститься" и выйдет четыре кило паразитов?—?это миф! Массивные инфицирования глистами крайне редки»,?—?отмечает врач.В любом случае выявлением проблемы и назначением лечения должен заниматься врач. По словам Елены Тихомоловой, народными средствами невозможно стопроцентно излечиться от глистов?—?тыквенные семечки или настой полыни проблему не решат.«Самолечение неэффективно и даже опасно,?—?подчеркивает инфекционист.?—?Недопустимы для дегельминтизации БАДы?—?они могут содержать желчегонные средства, которые вызовут обострения желчнокаменной болезни. Сегодня существуют эффективные лекарственные препараты, но назначить их должен врач с учетом возможных побочных действий и противопоказаний, а также определенного срока лечения».

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