Специалисты объяснили, как наладить работу ЖКТ с помощью питания
Специалисты рекомендуют ответственно проходить к приему пищи: трехразовое питание обязательно для каждого человека, а, если есть возможность, то и кушать лучше в одно и то же время. Кроме того, следует снизить количество жареной пищи, отдавая предпочтение вареной, печеной или приготовленной на пару пище.
Также, по словам специалистов, в рацион следует включить ряд продуктов. К их числу относится рыба, которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты (они оказывают противовоспалительное и защитное действие на слизистую желудка), кисломолочные продукты (они отвечают за здоровье микрофлоры кишечника), каши и супы. Последние легко усваиваются организмом, не перегружая желудок.
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